نصف مليون درهم جوائز نقدية من «إينوك» بمناسبة «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

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قدّمت مجموعة «إينوك»، الراعي الاستراتيجي لمهرجان دبي للتسوق، احتفالاً بقُرب انطلاق فعالياته، والذي تنظمه سنوياً مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جوائز نقدية مجزية بقيمة 10 آلاف درهم لكل من الفائزين الـ50 المحظوظين.

وحصل المتسوقون خلال الفترة التي سبقت انطلاق المهرجان لهذا العام على قسائم المشاركة في السحب عند إنفاقهم 25 درهماً كحد أدنى في أي من متاجر «زووم»، أو 50 درهماً في منافذ «أوتو برو»، أو عند شراء خدمات محددة في مراكز خدمة «تسجيل»، كما توفّرت باقة الفائزين، التي تضم 3 قسائم للمشاركة في السحب، و23 قسيمة خصم، في جميع محطات إينوك.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: من دواعي سرورنا أن نجدد شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، الذي يعد من أبرز الفعاليات الداعمة لقطاع التجزئة في دبي، حيث أثمرت شراكتنا طويلة الأمد مع المهرجان عن نجاحات لافتة وفوائد جمة مشتركة. وهنا نود أن نتوجه بأحر التهاني للفائزين معنا بالسحب، ونتطلع قدماً لتهنئة المزيد من الفائزين خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن «إينوك» تواصل دعمها مهرجان دبي للتسوق منذ تأسيسه عام 1996. وتتوافر عروض المهرجان الترويجية في كافة محطات الخدمة التابعة لمجموعة إينوك في دبي، ومتاجر «زووم» في محطات المترو، ومتاجر «زووم» العامة والمستقلة، ومنافذ «أوتو برو»، ومواقع «تسجيل» في مختلف أرجاء الإمارة.

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