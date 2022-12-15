دبي للمستقبل تعلن فوز لايف كرو الفرنسية بتحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن فوز شركة "لايف كرو" الناشئة من فرنسا بتحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة الذي استقطب أكثر من 250 شركة ناشئة من 30 دولة حول العالم لاستعراض حلول مبتكرة وخدمات جديدة تضمن للعملاء تجربة متفردة في قطاع التجزئة.

وساهم التحدي الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي بالتعاون بين شركة "ريتشمونت" العالمية و"مسرعات دبي للمستقبل" إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتطوير تجارب مخصصة في قطاع التجزئة الفاخرة تلبي احتياجات العملاء وفق رغباتهم، وترتقي بقدرة العلامات التجارية على توظيف أبرز التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات ودراسة سلوك وتفاعل العملاء وتعزيز التواصل معهم عبر مختلف القنوات الرقمية والتقليدية بأساليب مبتكرة.

وشهدت المرحلة النهائية لتحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة تأهل 5 شركات ناشئة من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هي "لايف كرو" و"وانا فاشن" و"سبيشل" و"إمبيريا" و"كيو إيموشن" تمت دعوتها إلى دبي للمشاركة في برنامج شامل مدته 8 أسابيع للعمل على تطوير المشاريع النهائية بالتعاون مع فريق "ريتشمونت" قبل عملية التقييم النهائية لاختيار الفائزين بالتحدي وفق مجمعة من المعايير استندت على تطوير تجربة عملاء المنتجات الفاخرة بالاعتماد على البيانات والتجربة التفاعلية للمنتج.

ونجحت "لايف كرو" بالفوز بهذا التحدي بفضل تقديمها لتجربة مبتكرة لمساعدة تجار التجزئة على فهم الملف الشخصي لزوار متجرهم وسبب الزيارة وقرارات الشراء والاعتماد على مختلف أنواع البيانات من مندوبي المبيعات من خلال الإجابة على بعض الأسئلة على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية بعد تفاعلهم مع العملاء، وتحليل المعطيات وسلوكيات العملاء.

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن دبي مختبر عالمي لتمكين الخبراء والشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير حلول جديدة لتحديات المستقبل، مشيرا إلى أن تنظيم تحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة يأتي في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز مكانة دبي العالمية كمدينة مستقبلية رائدة توفر منظومة متكاملة لدعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والأفكار الجديدة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في المستقبل.

وأضاف ان تحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة استقطب مشاركة عالمية واسعة من الشركات الناشئة من دولة الإمارات والعالم، وساعدها على استعراض قدراتها في إحداث تحوّل نوعي في تصميم تجربة العملاء في شركات المنتجات الفاخرة في العالم بتفعيلها أدوات حيوية مثل تحليل البيانات ودراسة سلوك العملاء واستخدام قنوات وأفكار تواصل مبتكرة بفضل الدعم الذي قدمه برنامج مسرعات دبي للمستقبل.

ومن جانبه قال بيير فايارد، الرئيس التنفيذي لشركة "ريتشمونت" في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: نحن سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل في تنظيم هذه المبادرة التي أتاحت الفرصة لمشاركة الكثير من الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية والمستقبلية القائمة على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز النمو والتكيف مع المتطلبات الجديدة وخاصة في مجال التجزئة الفاخرة.

وأضاف ان مخرجات هذا التحدي تسهم في تعزيز جهودنا لتقديم تجربة مميزة للعملاء في مجال التجزئة الفاخرة والتواصل معهم، ونتقدم بخالص الشكر لجميع المشاركين في هذا البرنامج ونتطلع إلى التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل مجدداً لتصميم مستقبل أفضل.

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق برنامج "مسرعات دبي للمستقبل" عام 2016، بهدف توفير منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية، وجذب أفضل عقول العالم لاختبار وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي ودولة الإمارات.

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