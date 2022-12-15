92 % نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات والبحرين خلال 10 سنوات

المصدر: وام

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نما التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية بمعدل تجاوز 92% ليصل إلى 23.7 مليار درهم، مقابل 12.3 مليار درهم في العام 2012، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال نفس الفترة 188 مليار درهم توزعت بين 77.4 مليار درهم للواردات، و37.8 مليار درهم للصادرات، و72.8 مليار درهم حصة إعادة التصدير، فيما بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 17.9 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021 وبنمو بلغ 8%.

وتصدر العام 2019 المركز الأول في حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية بقيمة بلغت 28.7 مليار درهم وفي المرتبة الثانية جاء العام 2018 بتبادل تجاري غير نفطي بلغ 28.3 مليار درهم.

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