«المركزي» يرفع سعر الأساس نصف نقطة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية من 3.9 % إلى 4.4 %.

وذلك اعتباراً من اليوم. يأتي هذا القرار، إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس، في اجتماعه الذي عُقد أمس. كما قرر المصرف المركزي، الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند نصف نقطة أساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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