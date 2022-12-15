483 ملياراً استثمارات البنوك بنهاية سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 1.55% لتصل إلى 483.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة تعادل 7.4 مليارات درهم مقارنة بـ 475.9 مليار درهم في سبتمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت أن استثمارات البنوك زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 10.1 مليارات درهم، أو ما نسبته 2.13% مقابل 473.2 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021.

واستحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 49.5% مع بلوغها 239.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بينما وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 38.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 187.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 56.5% مقابل 120 ملياراً في سبتمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنسبة 3% مقابل 182.4 مليار درهم في أغسطس 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز