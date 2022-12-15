المالية: ارتفاع الإيرادات بالدولة إلى 148 مليار درهم في الربع الثالث

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت وزارة المالية نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الثالث 2022، وذلك عملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأظهرت النتائج الأولية ارتفاع قيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 126.3 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021 إلى 148.1 مليار درهم بالربع الثالث 2022، وارتفاع قيمة إيرادات المساهمات الاجتماعية، بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، من 3.4 مليارات خلال الربع الثالث 2021 إلى 3.8 مليارات خلال الربع الثالث 2022.

وعلى صعيد النفقات، أظهرت النتائج ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 91.8 ملياراً خلال الربع الثالث 2021 إلى 96.5 ملياراً خلال الربع الثالث 2022 أي بنسبة 5 %. كما ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 7 % خلال الربع الثالث 2022، لتبلغ 93.0 مليار درهم بالربع الثالث 2022، مقارنة بـ 87.3 مليار درهم بالربع الثالث 2021.

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