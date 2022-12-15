2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 172.01 مليون درهم، و382 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.39 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بـ 25 مليوناً في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بـ 20 مليوناً في منطقة جبل علي الأولى. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بـ 20 مليوناً، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بـ 25 مليوناً، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 45 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بـ 61 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ 16 مليوناً في منطقة سيح شعيب 2. وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بـ 85 مليوناً، تلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 34 مبايعة بـ 10 ملايين درهم.

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