فتح باب التسجيل في «بريك بلك الشرق الأوسط» بدبي

المصدر: (دبي - وام)

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تنطلق فعاليات «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023» بدبي 13 فبراير المقبل، حيث تم فتح باب التسجيل لهذا الحدث الذي يعد منصة تجمع الخبراء والمختصين بقطاع شحن البضائع العامة في المنطقة، وسيقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل الحدث منصة لطرح مبادرات نوعية تسهم في تمكين الصناعة منها «يوم التعليم» و«إفطار للنساء في بريك بلك»، إذ سيوفر الحدث للمشاركين فرصاً لمقابلة قادة الرأي من الخبراء. ومقارنة بالإقبال الكبير الذي شهده الحدث خلال دوراته السابقة يتوقع أن تكون نسخة 2023 الأكبر من نوعها على الإطلاق يعززها حضور أكثر من 4000 مشارك، وما يزيد على 125 عارضاً، فضلاً عن مشاركة أكثر من 2100 شركة.

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