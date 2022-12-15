«دبي الملاحية» تشارك ضمن وفد الدولة باجتماعات المنظمة البحرية الدولية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مشاركتها ضمن وفد الدولة في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية بدورتها الـ128 التي عقدت بمقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن.

وترأس وفد الدولة في الاجتماعات المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وضم الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية ممثلاً عن السلطة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح الشيخ سعيد آل مكتوم أن المشاركة باجتماعات المنظمة البحرية الدولية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لبحث سبل تعزيز الصناعة البحرية في الدولة بشكل عام.

وفي إمارة دبي بشكل خاص، الأمر الذي ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز التنمية المستدامة لإمارة دبي وتنافسيتها العالمية في شتى المجالات، مؤكداً الجهود التي تبذلها السلطة لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز المكانة الريادية للإمارة في القطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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