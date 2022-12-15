نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يطلع على التقنيات المتطورة بـ«جافزا»

المصدر: دبي - البيان

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زار نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية هو تشون هوا، مؤخراً المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التابعة لمجموعة «دي بي ورلد».

كان في استقبال الوفد الصيني سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، يرافقه عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - الإمارات» وجافزا، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في المناطق الصناعية والحرة في الإمارات، وباتريك بول، رئيس توسعة الموانئ والمشاريع الخاصة - العمليات العالمية في المجموعة.

واطلع تشون هوا والوفد المرافق له على العمليات التجارية في جافزا، والإجراءات والتقنيات المتطورة المعتمدة في مرافقها لتسهيل حركة التجارة وبناء منظومة أعمال قوية تعزز نمو الشركات العاملة فيها. وتضم جافزا حالياً أكثر من 8,700 شركة، حيث توفر المنطقة الصناعية والتجارية واللوجستية المتخصصة فرصاً كبيرة للنمو، وتتيح الوصول إلى أسواق تخدم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك عبر قطاعات متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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