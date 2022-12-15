الإمارات تعزز مكانتها وجهة رائدة لصناعات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإمارات ترحب دائماً بالاستثمارات النوعية في القطاع الصناعي، وتدعو المستثمرين إلى الاستفادة من المحفزات والممكنات المقدمة إليهم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وكذلك من خلال البرامج الوطنية الهادفة إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي لريادة التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار، وصناعات المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة معالي سارة الأميري مركز «جنرال إلكتريك» الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منطقة جبل علي بإمارة دبي، وذلك للاطلاع على أحدث مبادرات التحول في قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية من خلال توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة.

وكان في الاستقبال الدكتورة داليا المثنى، رئيس جنرال إلكتريك في الإمارات والرئيس العالمي للاستراتيجية والعمليات في جنرال إلكتريك للأسواق الدولية، إلى جانب عدد من مسؤولي ومديري القطاعات الأخرى التابعة للشركة.

وجاءت الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الصناعي، ومتابعة المشاريع الصناعية المبتكرة وضمان بيئة تسهم في تعزيز نجاح القطاع استناداً إلى أسس الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

لدعم نمو الصناعات النوعية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، خصوصاً على مستوى صناعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية.

واطلعت معالي سارة الأميري خلال الزيارة على القدرات المتقدمة للمركز، وأبرز ما تقدمه الشركة لدعم المستشفيات والمساهمة في رفع مستوى عملياتها باستخدام الحلول الرقمية، مثل مركز القيادة.

كما استمعت إلى مسؤولي المركز في مجالي الطيران والأعمال الرقمية حول كيفية العمل على الابتكار المشترك للحلول الرقمية والمستدامة في مركز الشرق الأوسط لتكنولوجيا الطيران الواقع في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا». وتبعتها جولة في المنشأة التي تضم ورشتي عمل تقدمان حلولاً متقدمة للصيانة والاختبار والإصلاح لكل من توربينات الغاز والمولدات.

تجربة

وأكدت معالي سارة الأميري أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات» و«برنامج التحول التكنولوجي» بهدف جذب المستثمرين والمصنعين والمبتكرين من كافة أنحاء العالم، يسعدنا الاطلاع على تجربة مركز خدمة جنرال إلكتريك، الذي يمثل نموذجاً ريادياً في الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في صناعات حيوية ومستقبلية.

حرص

من جانبها أكدت الدكتورة داليا المثنى أهمية زيارة معالي وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والوفد المرافق لها، موضحة أن الزيارة امتداد لحرص الوزارة على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترسيخ مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير البيئة الملائمة لنمو الشركات الصناعية الكبرى والتوسع وتعزيز صادراتهم من مختلف المنتجات ذات الجودة العالية، التي تحمل شعار صنع في الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت المثنى: «هذه الزيارة أتاحت لنا الفرصة لنستعرض جهود شركة جنرال إلكتريك بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مسيرة التطوير والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية محركاً قوياً للاقتصاد، ونحن ملتزمون بدعم جهود التنمية للقطاعات الصناعية والإنتاجية بدولة الإمارات في السنوات المقبلة»

تطور

وتتطلع جنرال إلكتريك، عبر مع التركيز الواضح على تقنيات المستقبل، إلى البناء على وجودها الممتد على مدار 80 عاماً في المنطقة كشريك للنمو. ومن المتوقع أن تتطور الشركة في المستقبل من شركة واحدة إلى 3 شركات مستقلة تركز على دعم قطاع الصناعة، والطاقة والرعاية الصحية والطيران، وذلك التزاماً منها بتطوير الحلول التكنولوجية لخدمة عملائها في دولة الإمارات.

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