اختصار خطوات التخليص الجمركي للبضائع بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي النسخة المحدثة لخدمة التخليص على البضائع، أولى خدماتها الجمركية المطورة، ضمن «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عبر تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة بما يدعم الحركة التجارية العالمية وممارسة الأعمال في أبوظبي.

وتختصر الخدمة المحدثة المتوفرة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، عدد الخطوات اللازمة لإنجاز طلب خدمة التخليص على البضائع إلى خطوتين وتعبئة بعض الحقول تلقائياً عند الدخول بالهوية الرقمية، من خلال صفحة إلكترونية واحدة باستخدام الأجهزة الذكية.

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