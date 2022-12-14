«بروج» تسهم في تطوير بنية تحتية مستدامة بجزيرة الجبيل

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة بروج مساهمتها في تطوير البنية التحتية لجزيرة الجبيل في أبوظبي من خلال توفيرها لمواد البولي إيثيلين عالي الكثافة لاستخدامها في تصنيع أنظمة أنابيب من البوليمرات وتركيبها في الجزيرة.

وتشهد جزيرة الجبيل الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات في أبوظبي حالياً تنفيذ مشروع تطويري يضم تركيب أنابيب مموجة مزدوجة الجدران تم صُنعها محلياً باستخدام بوليمرات بروج «المصنوعة في الإمارات» من قبل شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب.

وعلى عكس الأنابيب التقليدية المصنوعة من مواد أخرى، تتميز الأنابيب المموجة مزدوجة الجدران بسهولة نقلها ومقاومتها العالية للغازات والمواد الكيماوية المسببة للتآكل والتسريب؛ كما تتمتع هذه الأنابيب بقدرة على حماية المياه الجوفية الطبيعية والبيئة، حيث سيسهم هذا المشروع في تحديث وتطوير نظام الصرف الصحي العام في الجزيرة بما يتماشى مع أعلى المواصفات التقنية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لبروج: تفخر بروج بالقيام بدور رئيسي في المساعدة على تعزيز البنية التحتية في جزيرة الجبيل؛ لقد شكلت متطلبات شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي نقطة انطلاق واضحة بالنسبة لفريقنا في الابتكار للمساهمة في تصميم وتصنيع أول شبكة أنابيب مموجة مزدوجة الجدران «صنعت في الإمارات»، والتي ستحدث تحولاً كبيراً في البنية التحتية للجزيرة.. ومن خلال تعاوننا مع شريكنا الإستراتيجي في الإمارات شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، نساعد في إنشاء بنية تحتية بموارد ومنتجات محلية تعتبر كمعيار للبنى التحتية في المدن حاضراً ومستقبلاً مع الحفاظ على التزامها بتمكين المنتجات النهائية المستدامة والقابلة لإعادة التدوير.

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