اللولو يفتتح هايبر ماركت في مدينة الفلاح

المصدر: أبوظبي - البيان

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دشنت مجموعة لولو أحدث هايبر ماركت ضمن وجهاتها للتسوق في مدينة الفلاح، خارج أبوظبي. شهد الافتتاح حميد الدرعي، مدير مركز بلدية الشهامة ببلدية أبوظبي، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار الشخصيات.

ويوفر الفلاح سنترال مول، أحدث وجهة تسوق وترفيه في المنطقة، ويوفر تجربة تسوق عائلية للمواطنين والمقيمين في منطقة الفلاح والمناطق المحيطة بها. وتبلغ مساحة المول أكثر من 158.000 قدم مربع من طابق واحد، ويضم مجموعة مختارة من العلامات التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، كما يحتضن مركزاً للياقة البدنية والعديد من المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة، وصيدلية وصرافة وعيادة ومنطقة ألعاب الأطفال والعديد من وسائل الراحة والترفيه الأخرى التي تجعل المول أفضل وجهة لقضاء وقت ممتع في مدينة الفلاح.

ويغطي المستأجر الرئيسي لولو هايبر ماركت مساحة 125.000 قدم مربع، ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين كافة، بما في ذلك منتجات البقالة والأطعمة الطازجة واللحوم والأسماك والمخابز ومنتجات الألبان والبيتزا والوجبات الخفيفة والأطعمة الساخنة والمحمصة والأطعمة المعلبة والأزياء والصحة والجمال والاحتياجات المنزلية، الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها الكثير. وتعتبر مدينة الفلاح إحدى ضواحي أبوظبي المتميزة، وتقع المدينة بالقرب من مطار أبوظبي الدولي وطريق أبوظبي دبي.

وأعرب يوسف موسليام، عن سعادته بافتتاح الهايبر ماركت الجديد، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على التزام المجموعة بدعم والمشاركة بفاعلية في مسيرة النمو والتقدم التي تشهدها الإمارات. وأضاف: فخورون برؤية متجر آخر ينضم إلى دائرتنا المتنامية من المتاجر الرائعة، والتي تعد شهادة على أن مجموعة اللولو راهنت على مستقبل الإمارات واستمرت في التوسع والاستثمار حتى خلال أشهر الوباء الصعبة، ونفخر بأن علامتنا التجارية متواجدة في المدن والضواحي في مختلف دول المنطقة، نهدف من خلال تعزيز تواجدنا في ضواحي أبوظبي لجعل تجربة التسوق العالمية أقرب للناس وحتى لا يضطروا للترحال مسافات طويلة إلى المدن. وأضاف: فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة للإمارات وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيها بفضل القيادة الحكيمة.

حضر الافتتاح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي، وسليم فالياكات، مدير العمليات ومسؤولون آخرون.

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