البنك التجاري الدولي يدعم مبادرات التطوير المهني للمواهب الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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وقع البنك التجاري الدولي، وهو أحد البنوك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في الدولة، ويقع مقره الرئيسي في دبي، مذكرة تعاون مع IESE Business School الإسبانية.

والتي تعتبر من أهم كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم، وغالباً ما يتم تصنيف برامج التعليم التنفيذي المتميزة، التي تقدمها الكلية على أنها الأولى في جميع أنحاء العالم، ويعكس توقيع مذكرة التعاون التزام البنك التجاري الدولي الراسخ بدعم مبادرات التطوير المهني للمواهب الإماراتية.

وقد قام كل من علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وأحمد جاسم، رئيس الموارد البشرية، وجيوفاني إيفردوين، رئيس الاستراتيجية والابتكار، بزيارة ميدانية لحرم الكلية في مدينة برشلونة بإسبانيا للقاء عميد المعهد، البروفيسور فرانك هيوكامب، وفريقه الداعم للتوقيع الرسمي.

وقال علي سلطان ركاض العامري الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «يسعدنا توقيع مذكرة التعاون مع IESE، فنحن نسعى دائماً لدعم مبادرات التطوير المهني لأسرة البنك التجاري الدولي، وهذه المذكرة دليل على التزامنا بهذه الرؤية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، ليعزز التزامنا بتطوير المواهب الإماراتية، بما يتماشى مع مبادراتنا للتوطين.

نحن فخورون بشراكتنا مع IESE، لأننا سنوفر أفضل وأهم الفرص التدريبية لموظفي البنك التجاري الدولي، والتي ستساعدهم على مواصلة تطوير مهاراتهم بشكل أكبر، وذلك بدعم من مؤسسة تعليمية عالمية رائدة، وتقدم أفضل وأهم البرامج التدريبية المتخصصة. نحن نتطلع إلى شراكة مثمرة للعمل معاً لتطوير قادة المستقبل».

وعلق البروفيسور فرانك هيوكامب، عميد كلية IESE لإدارة الأعمال قائلاً: «يلعب قادة الأعمال دوراً مهماً وحاسماً أثناء قيادتهم للفرق، واتخاذ قرارات استراتيجية لا تعمل فقط على تحسين شركاتهم، ولكن لها تأثير إيجابي أيضاً على المجتمع. نحن في كلية IESE، نفخر بمسؤوليتنا لمرافقة هؤلاء القادة في رحلة الدعم والتطوير الشخصي والمهني.

أود أن أشكر البنك التجاري الدولي على ثقتهم بنا، وأتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، لنساعد في تطوير قادة للمستقبل ومديرين تنفيذيين، ليتركوا بصمة هادفة وواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

تعتبر IESE إحدى أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، وهي مشهورة بنهجها الرائد في تطوير القيادات، ومن خلال توقيع مذكرة التعاون هذه يثق البنك التجاري الدولي بقدرة IESE على تزويد موظفيه بتدريب عالي الجودة، يضمن تطورهم المهني.

وذلك من خلال التعاون مع كلية مرموقة، تقدم التدريب الأساسي المتعلق بالأعمال والإدارة والقيادة، ويأمل البنك التجاري الدولي بزيادة تمكين موظفيه ودعم تطوير الكفاءات الإماراتية، التي يمكن أن تساعد في تسريع رحلتهم نحو القيادة.

وقبل توقيع مذكرة التعاون الرسمية عمل البنك التجاري الدولي مع معهد IESE على دعم المواهب الإماراتية ذات المناصب القيادية العليا للتخرج بنجاح من برنامج IESE للتطوير الإداري، ويأتي التوقيع استمراراً لشراكة البنك التجاري الدولي الناجحة، والتي تدعم تمكين الجيل القادم من قادة البنك.

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