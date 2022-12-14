إطلاق «ذا جروف» في دبي هيلز بـ 194 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إيمان للتطوير العقاري» Iman Developers، أحد المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة ومقرها دبي، عن إطلاق أحدث مشاريعها «ذا جروف» The Grove، وذلك في دبي هيلز. ويعتبر المشروع هو الثامن للشركة ضمن محفظة المشاريع التطويرية السكنية لدى «إيمان للتطوير العقاري»، وبتكلفة تقدر بـ194 مليون درهم.

ويتألف المشروع من 9 طوابق، 121 وحدة سكنية معروضة للبيع، تتنوع ما بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف، وتتراوح مساحة الوحدات بين 414 - 477 قدماً مربعة، 700 - 896 قدماً مربعة، و1078 - 1292 قدماً مربعة، و1706 إلى 2560 قدماً مربعة على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل مارفاني، مدير في شركة «إيمان للتطوير العقاري»: «حرصنا على توفير تجربة فاخرة للعملاء خلال تصميم كل قدم مربعة من هذا المشروع. نهدف إلى ضمان أن يكون «ذا جروف» بمثابة تجسيد للأناقة مع مرافق وتسهيلات تميزه عن غيره من المشاريع، انطلاقاً من إدراكنا أن جودة الحياة مرتبطة بشكل مباشر بجودة المنزل الذي يحيا به الفرد. ولطالما عملنا على تطوير مشاريعنا مع التركيز على مختلف الجوانب، بدءاً من نطاق وحجم المشروع إلى أدق التفاصيل، لضمان توفير أرقى معايير المعيشة العصرية لعملائنا».

ويحتوي «ذا جروف» على ردهة عصرية تم تصميمها بدقة مع سقوف مزدوجة الارتفاع وتجهيزات أنيقة تسحر الناظرين إليها، كما سيستمتع المقيمون أيضاً بالعديد من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك كبائن وأسطح مع إطلالات مميزة على مجتمع دبي هيلز بمساحاته الخضراء.

إضافة إلى حمام سباحة بمساحة 25 متراً، وحمام سباحة للبالغين على السطح مع جاكوزي، ونصف ملعب لكرة السلة، وحديقة خضراء مورقة رائعة، وصالة رياضية متكاملة مزوّدة بأحدث المعدات، ولاونج، ومنطقة ألعاب ترفيهية، وساحة لعب داخلية وأخرى خارجية مخصصة للأطفال، ومرافق للشواء على السطح.

وأردف مارفاني: «نسعى إلى تزويد عملائنا ببيئة ترحيبية ومريحة مع كافة التسهيلات التي يرغبون بها، إلى جانب تركيزنا في الوقت ذاته على مراعاة الاستدامة وأنماط المعيشة الذكية. ونحن فخورون بقدرتنا على ضمان تلبية توقعات العملاء في ما يتعلق بالمشاريع التطويرية الفاخرة».

وتدعم شقق «ذا جروف» أسلوب العيش المستدام مع توظيف أحدث التقنيات الذكية، مثل منظم الحرارة Google Nest Thermostats، الذي يتم تثبيته في كل وحدة، ويعمل وفقاً لأنماط الاستخدام، متيحاً أتمتة شاملة وحلاً ذكياً لتوفير الطاقة.

كما تتسم الشقق بأنها مؤمّنة للغاية مع أقفال ذكية للأبواب تتضمن مستشعرات لبصمة الإصبع مدمجة في مقابض الأبواب، إلى جانب تقنيات متطورة أخرى لضمان أعلى مستويات الأمان.

وأضاف مارفاني: «تنطوي فلسفتنا على ضمان أن يشكل كل مشروع من مشاريعنا تحفة معمارية فريدة من نوعها، من خلال وضع تصاميم خالدة واستخدام تقنيات تطويرية حديثة، واتباع أفضل ممارسات السلامة العالمية، من أجل بناء منزل الأحلام للعملاء».

وتشتهر «إيمان للتطوير العقاري» بفنها المعماري العصري وتسليمها المشاريع في الموعد المحدد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز