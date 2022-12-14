بوابة الشرق مول يعلن عن عروض للتسوّق في مهرجان الشتاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن بوابة الشرق مول عن انطلاق فعاليّات موسم مهرجان الشتاء ابتداءً من 16 ديسمبر 2022 ولغاية 1 يناير 2023، والتي ستتضمّن مجموعة من الأنشطة الترفيهيّة الخاصة بالأطفال والعائلات، بالإضافة إلى عروض التسوّق والتخفيضات الكبيرة في مختلف المتاجر المشاركة في خصومات نهاية العام.

سيستمتع زوار المول الذين يقصدونه بين الساعة 2:00 ظهراً والساعة 10:00 مساءً بأجواء احتفاليّة رائعة مع عائلاتهم وأصدقائهم، لا سيّما في المنطقة المخصّصة لمهرجان الشتاء بأجوائها الثلجيّة المميّزة، حيث سيستقبلون موسم الأعياد بلحظات لا تُنسى.

المميّز في بوابة الشرق مول هذا العام، هي المنطقة الداخلية المخصّصة للّعب بالثلج، حيث يمكن للزوار من جميع الأعمار أن يقضوا ساعاتٍ من المرح في صناعة رجال الثلج ورمي كرات الثلج، بينما يتساقط الثلج لخلق أجواء شتويّة ساحرة داخل المركز التجاري.

بالإضافة إلى المشاركة في النشاطات الشتويّة المتنوّعة، يدعو بوابة الشرق مول روّاده إلى الاستمتاع بتجربة تسوّقٍ استثنائيّة، حيث يمكنهم الاستفادة من تخفيضات نهاية العام السارية لغاية 31 يناير.

فهذه الفترة من السنة تعتبر الأمثل لاختيار أجمل الهدايا لأفراد الأسرة والأصدقاء، لا سيّما وأنّ المتسوّقين سيستفيدون من عروض حصريّة وخصومات رائعة على مجموعات موسم الأعياد المعروضة في أكثر من 350 متجراً، ليحصلوا على أحدث ديكورات المنزل، ومستلزمات الموضة، ومستحضرات التجميل، والعطور، ولعب الأطفال، وغيرها الكثير بأسعارٍ مخفّضة.

ذلك وستستمر حملة «تسوّق واربح» التي ينظّمها بوابة الشرق مول لغاية 29 ديسمبر، لإتاحة الفرصة أمام زوّار المول لدخول السحب الكبير على سيارة لينكون نوتيلوس الجديدة كلياً عند التسوق بقيمة 200 درهم من أي متجر، أو بقيمة 400 درهم من كارفور.

وهناك المزيد! سيقضي زوار المول لحظات لا تُنسى مع أقرب الناس إلى قلوبهم في موسم الأعياد حيث يجتمعون حول الموائد الشهيّة والمتنوّعة التي تقدّمها مطاعم المول المحليّة والعالمية، فضلاً عن استمتاعهم بالمشروبات الساخنة والحلويات الخاصة بموسم الأعياد التي تتوفّر في المقاهي ومتاجر الحلويات خلال هذه الفترة.

تجربة ترفيه وتسوّق شتويّة مميّزة بانتظاركم هذا العام في بوابة الشرق مول! زورونا واستمتعوا بالأجواء الاحتفاليّة مع كلّ من تحبّون!

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