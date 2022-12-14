«الدار» تستحوذ على برج المارية من «مبادلة للاستثمار» بـ 450 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الدار العقارية عن توقيع شراكة مع «شركة مبادلة للاستثمار»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، للاستحواذ على برج المارية، وهو برج تجاري من الفئة الممتازة يقع في جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية المتميزة والمركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي.

وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع نهج مبادلة القائم على التعاون وبناء الشراكات لدفع عملية النمو وتنويع اقتصاد أبوظبي. وبموجبها ستصبح شركة الدار الجهة المشغلة لجميع المساحات التجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي بعد استحواذها أخيراً على أربعة أبراج تجارية من مبادلة في يوليو 2022. وستعزز الصفقة جهود الطرفين لتطوير بيئة الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، ودعم إمكاناته التنافسية، واستقطاب الشركات العالمية المرموقة لمجتمعه المتنامي.

وستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 60%، بينما ستحتفظ «مبادلة» بحصة الـ40% المتبقية. وستتم إدارة الأصول من قبل شركة الدار للاستثمار العقاري، إحدى أكبر شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، ليرتفع إجمالي المساحة القابلة للتأجير في محفظة الشركة إلى مليوني متر مربع.

وتنسجم صفقة الاستحواذ، البالغة قيمتها 450 مليون درهم، مع دور مبادلة القائم على تنويع اقتصاد دولة الإمارات، بالإضافة إلى دورها في تطوير القطاع العقاري في العاصمة، وترسيخ مكانة المركز المالي الدولي في أبوظبي.

كما تسهم في توسيع محفظة شركة الدار من الأصول التجارية لمواكبة الارتفاع في معدلات الإشغال والطلب على المساحات التجارية من الفئة الممتازة في المركز المالي الدولي. ويقع البرج المؤلف من 25 طابقاً بجوار أبراج الدار التجارية الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، كما سيضيف المزيد من التنوّع والقيمة إلى محفظة الدار المتنامية من الأصول التجارية.

وقال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات، التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بمبادلة: «يؤكد هذا الاستحواذ التزام مبادلة بنمو وتقدم سوق العقارات في أبوظبي، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

تعد مبادلة المطور الرئيسي لجزيرة المارية، ونحن على ثقة بأن شركة الدار، بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات، هي الشريك الأمثل، وأنها تمتك الخبرة التشغيلية المناسبة التي تمكّنها من تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية كإحدى أكثر الوجهات الرائدة للأعمال والترفيه والتسلية في المنطقة».

ومن جانبه، قال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «يستمر نمو الطلب على المساحات التجارية من الفئة الممتازة في أبوظبي وهو ما لاحظناه بشكل لافت في سوق أبوظبي العالمي، حيث وصلت نسبة الإشغال الآن إلى نحو 90% عبر أبراجنا التجارية الأربعة التي استحوذنا عليها في وقت سابق من هذا العام. ومن خلال إضافة برج المارية إلى محفظة أصولنا التجارية، سنتمكّن من تلبية هذا الطلب المتزايد إلى جانب تحقيق المزيد من التوسع وتعزيز كفاءة أصولنا المدرّة للدخل الثابت».

ومن المرتقب أن يستقبل برج المارية أوائل المستأجرين خلال العام 2023، حيث سيوفّر خيارات متنوعة من المساحات المكتبية الفردية والمتعددة على إجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 32,000 متر مربع. وسيحصل الطرفان في المشروع المشترك كذلك على ملكية موقف السيارات، الذي يستوعب أكثر من 1000 مركبة، ويمتاز بمساحة أكبر لكل سيارة مقارنة بالمتوسط المعتمد من البلدية بواقع 1:31 متر مربع لكل مركبة، مما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالمساحات التجارية الأخرى من الفئة الممتازة في أبوظبي.

ويتمتع برج المارية بموقع مميز وجذاب على جزيرة المارية بجوار سوق أبوظبي العالمي ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» و«الغاليريا جزيرة المارية» بالإضافة إلى العديد من أصول الضيافة. ولتعزيز ربط البرج بالمعالم والمرافق المجاورة، توجد خطط لبناء جسر يربط البرج بـ«الغاليريا جزيرة المارية» لإتاحة الوصول السهل والمباشر إلى مجموعة متكاملة من خيارات المطاعم والمقاهي ومتاجر التسوّق والمعالم الترفيهية.

ويُعد سوق أبوظبي العالمي، الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2015 في جزيرة المارية، المركز المالي العالمي والمنطقة الحرة المالية الوحيدة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، والتي تتيح للمؤسسات المالية العاملة فيها ممارسة الأنشطة التجارية في السوق المحلية في جزيرة المارية وخارجها على حد سواء.

وتسهم السلطات المستقلة الثلاث في سوق أبوظبي العالمي، وهي، سلطة التسجيل (RA)، وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، على عمل بيئتها الصديقة للأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، المعترف بها من قبل المراكز المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وقد نفّذت الدار هذا العام أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بينما تواصل المضي قدماً في توسيع محفظتها وتنفيذ استراتيجيتها للنمو التحولي. وبالاستحواذ على برج المارية، ارتفع إجمالي استثمارات الدار في الأصول المدرّة للدخل الثابت إلى 7.4 مليارات درهم خلال العام.

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