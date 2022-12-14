«عروض الشارقة للتسوق 2022» تنطلق بباقة متنوعة من الفعاليات

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد إمارة الشارقة غداً (الخميس) انطلاق فعاليات «عروض الشارقة للتسوق 2022» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتستمر حتى تاريخ 29 يناير 2023.

وتشهد عروض الشارقة للتسوق هذا العام، خصومات كبرى على مختلف المنتجات، تصل إلى أكثر من 75% وتشمل كافة مراكز التسوق ومحلات التجزئة بالشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، كما تزخر بباقة متنوعة من الفعاليات الترويجية المميزة، إلى جانب المفاجآت السارة بالإضافة إلى مئات الجوائز القيّمة.

وتشارك في عروض الشارقة للتسوق عشرات من مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية، التي بادرت إلى التسجيل لدى غرفة الشارقة وإطلاق أقوى عروضها الترويجية على أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع البضائع الاستهلاكية.

حزم من الجوائز

وتكافئ عروض الشارقة للتسوق جمهور المتسوقين بحزم من الجوائز التي أعلنت عنها مراكز التسوق المشاركة بالإضافة إلى سحوبات على المشتريات، وتخفيضات كبرى على المنتجات والملابس والعطور والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الرحلات الخارجية وغيرها، كما تنتظر المتسوقين قسائم مشتريات، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز قيمة، وغيرها الكثير من المفاجآت التي تخبئها عروض الشارقة للتسوق هذا العام.

ترفيه ومتعة

وسيكون زوار وسكان الشارقة، خلال 46 يوماً على موعد مع تجارب من الطراز العالمي المصممة خصيصاً لمواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم من الترفيه والتسوق والمتعة، من خلال برنامج حافل بالعروض الترويجية المجزية، بالإضافة إلى الفعاليات الشتوية المصاحبة التي ستقدمها مجموعة فريدة من الوجهات والمعالم السياحية ومراكز التسوق المميزة التي تشتهر بها إمارة الشارقة.

فرصة مهمة

وتشكل عروض الشارقة للتسوق فرصة مهمة لقطاع التجزئة والقطاعات المرتبطة بها في هذا التوقيت الذي يتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، عن طريق تعزيز حركة المبيعات والأسواق وإنعاشها، كما تحرص غرفة الشارقة من خلال هذه الفعاليات التجارية التي تعمل على تنظيمها سنوياً لتكون أحداثاً تنتظرها مختلف القطاعات، إضافة إلى تحولها لمناسبات جاذبة ومشوقة لسكان الإمارة، نظراً لما تزخر به من أنشطة ترفيهية مميزة وحسومات مغرية وجوائز قيمة.

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