6 توصيات لمنع مجرمي الإنترنت من إطفاء بهجة العطلات

المصدر: دبي ـ البيان

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أصبح التسوق عبر الإنترنت ملاذاً لكثير من المتسوقين خلال موسم العطلات، إذ يساعدهم على تجنب الازدحام الذي يشهده هذا الموسم في الطرقات والمحلات التجارية ومراكز التسوّق، لا سيما عند التسوّق في اللحظات الأخيرة. لكن في المقابل يؤدي ازدياد عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى تزايد محاولات التصيّد الاحتياليّ، نظراً لأن البهجة التي تحيط بموسم الأعياد تصيب المتسوقين بالتراخي في مسألة الأمن.

وواجه 52 % من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط في دراسة استطلاعية أجرتها كاسبرسكي حول المدفوعات الرقمية عمليات التصيّد عند استخدامهم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو خدمات المحافظ الرقمية المحمولة. فيما واجه 49 % شخصياً مواقع ويب مزيفة، و48 % محاولات احتيال عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية باستخدام مبادئ الهندسة الاجتماعية.

وأفاد 87 % من المشاركين في الدراسة بأنهم على دراية بمحاولات الاحتيال عبر الإنترنت عند سؤالهم عن مدى وعيهم بالتهديدات التي تحيط قنوات الدفع الرقمية.

يُذكر أن حلول كاسبرسكي منعت 1,233,293 هجوم تصيد مالي استهدف المؤسسات في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويظلّ التصيّد الطريقة الأكثر شيوعاً التي يستخدمها مجرمو الإنترنت في دفع المتسوقين إلى تقديم بياناتهم الشخصية وبيانات بطاقاتهم الائتمانية. وغالباً ما تُستخدم العلامات التجارية الشهيرة كطُعم يقدِّم للمتسوقين عروضاً ترويجية خاصة بموسم الأعياد، بهدف سرقة بياناتهم المالية وتفاصيل حساباتهم المصرفية.

وقال عماد الحفار رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، إن موسم العطلات هو إحدى المناسبات السنوية التي تشهد تضخّماً في أنشطة مجرمي الإنترنت.

مشيراً إلى أن تزايد نشاط التسوّق عبر الإنترنت في هذا الوقت يجذب انتباه مجرمي الإنترنت. وأضاف: «سُرعان ما يستغلّ هؤلاء المجرمون اهتمام المتسوقين ويستمرون في ذلك إلى أبعد مدى ممكن، عبر إنشاء مواقع ويب مزيفة تغريهم بتقديم بياناتهم القيّمة. لذلك نوصي المتسوقين بتوخّي الحيطة والحذر دائماً عند تقديم البيانات الشخصية أو المالية عبر الإنترنت، نظراً لقدرة المجرمين على جعل التمييز بين الحقيقة والخداع صعباً».

وأوصت كاسبرسكي المتسوقين باتباع 6 نصائح للبقاء في مأمن من الجريمة الرقمية في مواسم العطلات وغيرها:

• التسوق عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية فقط والانتباه إلى عناوين URL.

• الامتناع عن زيارة مواقع التسوق من الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة، أو عن طريق النقر على لافتات إعلانية على مواقع مشبوهة.

• تجنُب استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi) العامّة للتسوّق عبر الإنترنت، نظراً لأن معظمها غير آمنة ويمكن أن تشكّل خطراً.

• الحصول على بطاقة ائتمانية منفصلة لعمليات الشراء عبر الإنترنت، تكون ذات حدّ ائتماني منخفض.

• الامتناع عن إنشاء كلمات مرور يسهل تخمينها.

• تجنُب استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع ويب وخدمات متعدّدة، حيث إذا تم سرقتها ستصبح جميع الحسابات في تلك المواقع والخدمات عُرضة للخطر. ويمكن أن تساعد تطبيقات إدارة كلمات المرور، مثل Kaspersky Password Manager، في إنشاء كلمات مرور مقاومة للاختراق من دون صعوبة تذكّرها.

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