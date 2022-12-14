أبوظبي تستضيف المعرض العالمي للمهارات والحرف اليابانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي المعرض العالمي للمهارات والحرف اليابانية «تاكومي نيكست/ جوهر اليابان»، ويمثل هذا المشروع مبادرة خاصة أطلقتها جيترو (منظمة التجارة الخارجية اليابانية) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI)، وهي تتضمن متجراً مؤقتاً في أوتشا كافيه ساكورا الموجود في غاليريا مول في أبوظبي، وسيستمر حتى 28 فبراير 2023.

تركز هذه المبادرة على الجيل الجديد من الحرفيين اليابانيين الذين يستخدمون تراثهم الثقافي الغني وخلفيتهم القوية في التقنيات التقليدية، بينما يستخدمون الموارد المحلية بكفاءة واستدامة لإنتاج سلع مصنوعة يدوياً بجودة وحرفية استثنائية، وذلك لتلبية احتياجات العالم الحديث بنكهة يابانية متميزة.

وقال تاكاهيسا أوتا، مدير تطوير الأعمال في جيترو دبي: «لطالما كان تركيز جيترو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة في توسعاتها العالمية، وكانت أبوظبي اختياراً طبيعياً بالنسبة لنا لإطلاق تاكومي نكست في الشرق الأوسط، إذ نجحت بتثبيت سمعتها كمركز فني وثقافي في الشرق الأوسط على مر السنين».

أضاف أوتا: «يضم هذا الإصدار 10 منتجات أساسية تمثل مجموعة من الحرف اليدوية اليابانية المرموقة: من الورق والسيراميك والأقمشة إلى صناعة المعادن والزجاج المتقدمة والمزيد. ومن خلال هذا الاختيار، نأمل أن نقدم رؤية لمستقبل الحرف التقليدية اليابانية».

يشير مصطلح «تاكومي» إلى «حرفي» باللغة اليابانية. مع تطور الأعراف الاجتماعية وأنماط الحياة، نحن ندعم مستقبل الحرف التقليدية والدور الوجودي للحرفيين من خلال مجموعة مختارة من السلع اليومية. من خلال عدسة هؤلاء الحرفيين، يمكنك الحصول على لمحة عن النشاطات الداخلية الخاصة للأمة، وتاريخ اليابان والصناعات التي تدفع اقتصادها«.

تم إطلاق تاكومي نكست عام 2019 ومنذ ذلك الحين ساعد المشروع أكثر من 500 فني للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال المتاجر المؤقتة ومنصات البيع والتسويق عبر الإنترنت. ولهذا الغرض، أنشأت جيترو نظاماً عبر الإنترنت يمكن من خلاله لمنتجي الحرف اليدوية الوصول إلى المشترين وطلب المشورة من خبراء الأسواق الخارجية.

ويتميز هذا الإصدار بأحدث التقنيات، والتي تتضمن أدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي الخاصة التي ستجذب اهتمامات الزوار وتزود الحرفيين برؤى دقيقة حول سلوك المشترين لجعل توقعات الطلب أكثر دقة وموثوقية. وتوفر هذه التقنية شركة AWL, Inc اليابانية.

وتتضمن المنتجات المعروضة للبيع أواني القهوة التقليدية الأنيقة المصنوعة من زجاج البورسليكات المقاوم للحرارة والمنفوخ يدوياً بشكل فردي. منتج آخر مميز هو إبريق شاي Tokoname، من صنع Shun-en وهو فنان معروف لديه تقنية فريدة من نوعها في النحت المخرم ومعترف به على أنه الأفضل في اليابان، ويقال إن الشاي المخمر فيه له نكهة محسنة وحلاوة أكثر اعتدالاً بسبب مصفاة الطين الرقيقة التي تضمن عدم تأثر النكهة النقية للشاي بالمصافي المعدنية. كما يتم عرض معاطف»هابي" التي كانت تعتبر في الأصل زياً يابانياً تقليدياً ولكن يتم تقديمها الآن كجزء من الملابس اليومية وهي مصنوعة من أقمشة قطنية عالية الجودة مختارة بعناية ومصممة بأنماط يابانية تقليدية.

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