غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبها التمثيلي في تل أبيب

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت غرفة دبي العالمية المكتب التمثيلي الخارجي للغرفة في تل أبيب، وسيمكن المكتب الجديد الشركات الإسرائيلية من الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي كمركز عالمي للأعمال والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بالإضافة إلى تمكين مستثمري دبي من استكشاف فرص الأعمال في إسرائيل.

وشهد حفل الافتتاح ممثلون عن غرفة دبي العالمية ومسؤولون إماراتيون وإسرائيليون، وهم عمر خان، مدير تنفيذي، المكاتب الخارجية، غرفة دبي العالمية؛ زيف لافي، نائب رئيس العلاقات الدولية وتنمية الأعمال في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية؛ أمير شاني، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية، غرف دبي؛ خليفة السويدي، نائب رئيس بعثة سفارة دولة الإمارات في تل أبيب، وفلور حسن ناحوم، نائبة عمدة مدينة القدس.

ويعزز المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي العالمية الروابط التجارية القوية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مما يمهد الطريق أمام تعزيز التجارة الثنائية لتصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في غضون خمس سنوات.

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