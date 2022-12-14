«الاتحاد العربي للمعارض» يؤكد أهمية القطاع في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي

المصدر: الخرطوم - البيان

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أكد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، أهمية قطاع المعارض في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي، وتنمية فرص الاستثمار والتجارة في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد في فعاليات الاجتماع الدوري 114 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي تعقد أعماله في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، وذلك تحت شعار «نحو تعاون أوثق لاستدامة الأمن الغذائي العربي»، بهدف مناقشة واقع الأمن الغذائي العربي وتعزيز العمل العربي المشترك لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي وتطوير استراتيجيات مبتكرة تضمن استدامته.

واستعرض وفد الاتحاد الذي مثله محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية أبرز المبادرات والفعاليات التي أطلقها الاتحاد بهدف دعم مقومات تحقيق الأمن الغذائي وتنمية حجم التجارة بين الدول العربية، إلى جانب أهم الخطط والتوجهات المستقبلية للاتحاد الرامية إلى تطوير قطاع المعارض والارتقاء بدوره في تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية وتنمية قدراتها على مواكبة الاقتصادات المعاصرة.

أولوية

وأكد سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الأمن الغذائي يعتبر أولوية استراتيجية لكافة دول العالم وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المُستدامة.

ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع في توحيد الجهود العربية نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي عبر وضع خطط مستقبلية وتطوير آليات عمل شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلّي، وتنمية الشراكات العربية لتنويع مصادر الغذاء، والارتقاء بمساهمة مختلف القطاعات في دعم ملف الأمن الغذائي .

ومن ضمنها قطاع المعارض والفعاليات والذي يلعب دوراً مهماً على هذا الصعيد، مشيراً إلى الجهود الرائدة لدولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي .

والتي مكنتها من تصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2022، وذلك في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة وتبني الدولة لمنظومة عمل متكاملة شملت اعتماد استراتيجيات وطنية مبتكرة وإطلاق المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعزز من قدرات الإنتاج المحلي وتحفز الاستثمار وريادة الأعمال في المجال الغذائي وتضمن تبني النظم المستدامة.

دعم

من جانبه أشار محمود يوسف الجراح إلى الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في نهضة صناعة المعارض العربية والإنجازات التي حققها، وحرصه على توسيع مظلة مستهدفات هذه الصناعة في دعم كافة التوجهات والسياسات التنموية والاقتصادية في الوطن العربي.

مشيراً إلى المبادرات والفعاليات التي حرص الاتحاد على إطلاقها للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العربي ومن أبرزها تنظيم «المعرض العربي الأول» والذي سعى من خلاله الاتحاد إلى دعم العديد من العاملين والمستثمرين في مختلف القطاعات من أبرزها الزراعة، والمنتجات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي.

ويشهد اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشاركة عدد من الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء وممثلي دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات النوعية العربية التي تعمل تحت مظلة المجلس، كما يتضمن الحدث عقد الاجتماع الدوري السادس والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس، والمؤتمر السنوي الثاني للاتحادات العربية النوعية المتخصصة حول «الأمن الغذائي العربي».

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