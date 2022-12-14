ميناء رأس الخيمة يستقبل «سيلفر سبيريت» ثاني سفن الموسم السياحي البحري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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استقبل ميناء رأس الخيمة «الخور»، أمس، السفينة السياحية «سيلفر سبيريت»، التي تحمل على متنها 761 سائحاً إلى جانب طاقم السفينة، في ثاني رحلات الموسم السياحي البحري إلى الميناء، الذي يتوقع أن يستقبل خلال الأيام المقبلة السفينة السياحية الثالثة.

وقال إياد راسبي، المدير التنفيذي لإدارة تطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مع افتتاح رأس الخيمة لسياحة الرحلات البحرية: إنه من خلال الشراكة التي تجمعنا بموانئ رأس الخيمة، والجهات المعنية في الإمارة والرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل البحري في كافة الموانئ البحرية برأس الخيمة، نسعى لاستقبال ما يصل إلى 50 رحلة بحرية و10 آلاف مسافر خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وأكد أن رأس الخيمة على أتم الجاهزية لاستقبال أهم سفن الرحلات البحرية في العالم، واجتذاب هذه الشريحة المتنامية من المسافرين والسياح للاستمتاع بمقومات الطبيعة الساحرة التي تتفرّد بها رأس الخيمة، انطلاقاً من كونها وجهة رائدة للرحلات البحرية، وتتطلّع رأس الخيمة قدماً لمواصلة الترحيب بسفن الرحلات البحرية على اختلاف تخصصاتها.

نقطة مثالية

وأكد الكابتن مايكل ماجي، مدير إرشاد مجموعة الموانئ في ميناء رأس الخيمة البحري «الخور»، أن الميناء يتميز بقربه من وسط المدينة، ما يؤهله ليصبح نقطة إنزال مثالية لقطاع السياحة البحرية، ناهيك عن ضمه محطة رحلات بحرية حديثة ومتطورة.

حيث يقدم الميناء مجموعة من الخدمات الأكثر شمولاً ومرونة كتلك المقدمة في أفضل الموانئ العالمية، حيث تشمل مميزات ميناء رأس الخيمة إمكانية الوصول إلى المنطقة الحرة مع وصول مباشر إلى مختلف الوجهات السياحية والتاريخية والثقافية.

وأشار إلى العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير الخدمات المقدمة بشكل مستمر لتقديم منتج سياحي متميز، واستقطاب شريحة أكبر من السياحة الدولية.

حيث تتولى الجهات المعنية تقديم برامج سياحية للتعريف بمكونات رأس الخيمة السياحية المتنوعة بين الاستجمام واستكشاف الثقافة الإماراتية وصولاً إلى سياحة المغامرات، كما نتطلع قدماً إلى توسيع نطاق شراكتنا الاستراتيجية مع العلامات العالمية واستقبال المزيد من السفن في ميناء إمارة رأس الخيمة.

وأكد جاسم زيتون، مستشار تطوير السياحة البحرية بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن استقبال السفينة السياحية «سيلفر سبيريت» بميناء رأس الخيمة يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، لترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة من خلال مقوماتها السياحية وتقديم المزيد من عناصر جذب السياحة العالمية، للاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة في ظل العروض السياحية الهائلة التي تقدمها الإمارة.

وأكد إنجاز إجراءات الوصول بسرعة وكفاءة عالية لجميع الركاب، بما مكنهم من بدء برنامجهم السياحي بسهولة كاملة، بزيارة المتاحف والمواقع التاريخية والثقافية والأسواق الشعبية بالإمارة.

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