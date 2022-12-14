«دلسكو» توقع تعهد الشركات الإماراتية المسؤولة عن المناخ

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة دلسكو، مزود الحلول المتكاملة في دولة الإمارات، تعهداً بالمسؤولية المناخية لدعم حملة إزالة الكربون في دولة الإمارات، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية Net Zero UAE للوفاء بالالتزامات المناخية الوطنية والدولية بحلول عام 2050، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

ووقعت مجموعة دلسكو التعهد الذي يفيد بانضمامها إلى مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية المعنية بالمناخ والبيئة. وجاء ذلك في حفل أقيم في «عجمان X»، بحضور الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، فضلاً عن الرئيس التنفيذي للعمليات - قطاع الحلول البيئية في مجموعة دلسكو، جون غرينجر، الذي قدم عرضاً عن جهود العمل البيئي والمناخي للمجموعة ومرافقها ذات المستوى العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو، ديفيد ستوكتون: «يعزز التزام مجموعة دلسكو بتعهد العمل المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، رؤية المجموعة بدعم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، للوصول إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية عام 2050، حيث نواصل العمل على ديمومة مبادرات حملات معالجة وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى وقود، وآخرها، تحويل أسطول مركبات المجموعة إلى استخدام الغاز الطبيعي».

ورحب ديفيد ستوكتون، باستضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ العالمي COP 28، مشيراً إلى سجل الدولة الحافل وقدرتها على استضافة أبرز الأحداث العالمية، وآخرها «إكسبو دبي 2020».

في سياق متصل، تواصل مجموعة دلسكو، استكشاف الأبحاث والاستثمار في عملياتها، لإدامة العمل في مرافقها الصديقة للبيئة وحملات التوعية العامة بإعادة التدوير.

حيث أعلنت المجموعة عن انضمام «شركة كي بي إم جي» كمورد وخدمة تدقيق، لمساعدتها في قياس انبعاثات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها بشفافية ودقة كاملتين، وستساعد «كي بي إم جي»، المعروفة بجهودها في مجال إزالة الكربون والدفع نحو الطاقة المتجددة، مجموعة دلسكو في إجراء تمرين متعمق للبصمة الكربونية لتحديد خط الأساس لانبعاثات الكربون للمجموعة لعام 2022.

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