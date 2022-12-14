إينوك تفتتح أول محطة «إي لينك» في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة إينوك، عن افتتاح أول محطة «إي لينك» في إمارة الشارقة، وتحديداً في مشروع الجادة بالإمارة.

وتوفّر المحطة الجديدة الكائنة بالقرب من المدينة الجامعية بالشارقة، خدمات التزوّد السهل والمريح بالوقود للسكان والطلاب من موقعها في موقف سيارات «زاد» يومياً، وذلك ابتداءً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً.

وتتميز محطة «إي لينك» الجديدة بقدرتها على تزويد الوقود لأكثر من 400 مركبة في اليوم الواحد، كما يمكنها خدمة 4 مركبات في الوقت نفسه للتزوّد بالوقود، فضلاً عن توفير نوعين من الوقود الخصوصي 95 والممتاز 98 لتزويد المركبات بالسعر نفسه في محطات بيع الوقود بالتجزئة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: يأتي افتتاحنا لأول محطة «إي لينك» في إمارة الشارقة في إطار رؤيتنا وتطلعاتنا الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية لمحطات الوقود من خلال إطلاق المزيد من الحلول المبتكرة المدعومة بأحدث التقنيات، فالتطور المتسارع الذي تشهده طرق وتقنيات تزويد الوقود، يدفعنا دائماً لمواصلة الابتكار لإتاحة أفضل الخدمات في تعبئة الوقود مستقبلاً، مع الحرص على تلبية احتياجات عملائنا في الوقت الراهن، حيث ستعمل المحطة الجديدة الواقعة في مشروع الجادة بالشارقة على تلبية احتياجات التزوّد بالوقود لدى سكان المنطقة، وكذلك الطلاب في المدينة الجامعية المجاورة.

وتتصف محطات «إي لينك» المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر، لهذا فإنها لا تتطلب أي عمليات تركيب وتجميع مما يجعل نقلها يتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة حسب مستويات الطلب على الوقود ودون أي تأخير. وتحتوي المحطات أيضاً على أنظمة لاسترداد الأبخرة تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء التعبئة من خزانات الوقود.

وتلبي «إينوك لينك» أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق» ومعايير «اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات» وإرشادات ومعايير «مختبرات أندررايترز». وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يطبق فريق الخدمة المدرّب أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

و«إينوك لينك» هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة إينوك، وتعد جزءاً من برنامج مسرع الأعمال «نكست» الذي أعلنت عنه المجموعة في 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى المجمعات ومالكي الأساطيل عبر تجربة رقمية شاملة.

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