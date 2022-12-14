«نخيل لإدارة المجتمعات» تفوز بجائزتين ذهبيتين في قمة دولية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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حصدت «نخيل لإدارة المجتمعات»، ذراع شركة «نخيل»، جائزتين ذهبيتين في فئتين ضمن حفل توزيع جوائز «القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية بدبي» لعام 2022، هما جائزة «أفضل شركة لإدارة المجمعات للعام» وجائزة «أسعد مجمع سكني للعام».

وفازت «نخيل لإدارة المجتمعات» بالجائزة الذهبية لفئة «أفضل شركة لإدارة المجمعات للعام» لسجلها الحافل في تقديم الخدمة الشخصية للعملاء من خلال التحسينات المستمرة التي تجريها لرفع الكفاءة التشغيلية، والابتكار في العمليات، والتزام الموظفين، وإسعاد العملاء.

كما اختارت القمة «مجمع مساكن الفرجان» بوصفه «أسعد مجمع سكني للعام»، وذلك تقديراً لجهود «نخيل لإدارة المجتمعات» في تزويد المقيمين والمجمع السكني بمجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق بما يعزز مقومات مجتمع شامل وسعيد ومتفاعل.

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»: حصولنا على هاتين الجائزتين دليل على العمل الجاد والمخلص الذي بذله فريق العمل في «نخيل لإدارة المجتمعات» هذا العام.

نضع سعادة المجتمع في صميم كل ما نقوم به من أعمال في شركة «نخيل»، ونسعى دائماً لتوفير أفضل تجربة مجتمعية ممكنة، كما نحرص على الالتزام بتنفيذ ركائزنا الأساسية المتمثلة في المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاهتمام بالعملاء، وتبني الابتكار التكنولوجي وأحدث التقنيات في جميع جوانب مجمعاتنا السكنية. ويأتي هذا التقدير من القطاع و«القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية بدبي» ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وقال فريدريك جونسون، الشريك الإداري في شركة Mereha، وعضو لجنة التحكيم في «القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية بدبي»: «برهنت «نخيل لإدارة المجتمعات» على التزامها بضمان أن تكون مجمعاتها السكنية أفضل مكان للعيش في دبي. وتكرّم الجوائز الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

والتي تحقّق نتائج متميزة في مجال إدارة المجمعات والمرافق والملكيات العقارية والعقارات بشكل عام. والقمة هي منصة تخدم هدفاً مزدوجاً يتمثل في تقديم مهنة إدارة المجمعات في البلدان التي لم يتم فيها بعد ممارسة هذا العمل رسمياً، وكذلك تعزيز هذه المهنة في البلدان التي تكون فيها مطلباً قانونياً، كما أنها تعد أيضاً الحدث الوحيد من نوعه في العالم الذي يحظى بدعم سبع جمعيات صناعية دولية».

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