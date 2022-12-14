استثمارات بنوك الإمارات ترتفع إلى 483.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 1.55% لتصل إلى 483.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة تعادل 7.4 مليار درهم مقارنة بنحو 475.9 مليار درهم في سبتمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المركزي أن استثمارات البنوك زادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 10.1 مليار درهم أو ما نسبته 2.13% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 49.5% مع بلوغها 239.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بينما وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 38.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 187.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 56.5% مقابل 120 مليار في سبتمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 3% مقابل 182.4 مليار درهم في أغسطس 2022.

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنسبة 4.9% خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 42.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز