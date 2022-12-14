مهرجان دبي للتسوق ينطلق غداً

المصدر: وام

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تنطلق غداً الخميس فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق بمجموعة من أفضل عروض التسوق والجوائز والفعاليات الترفيهية المذهلة التي تستمر على مدار 46 يوماً.

ويعتبر مهرجان دبي للتسوق أكثر مهرجان متنوع على مستوى العالم حيث يتضمن العروض الموسيقية للفنانين المشهورين وتجارب المأكولات والصفقات والعروض الترويجية التي ستجذب الجميع والسحوبات والجوائز القيمة والكثير من الفعاليات الترفيهية.

وينطلق مهرجان دبي للتسوق بحفل افتتاحي خاص للفنانين محمد حماقي وأحمد سعد .. كما سيشهد المهرجان مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية للفنانين العرب والأجانب .

وتضم الألعاب النارية الشهيرة في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق سلسلة من العروض المبهرة في 15 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساءً حيث ستضاء سماء دبي في ستة مواقع هي "بلو واترز "و"ذا بييت"و" جميرا بيتش ريزيدنس" و"برج العرب" و"برواز دبي" و"السيف" و"خور دبي" و"دبي فستيفال سيتي مول".

وسيكون المتسوقون على موعد مع أجمل العروض الترفيهية في مهرجان هذا العام مع Performing Arts of Dubai والتي ستقدم عدداً كبيراً من العروض داخل مراكز التسوق وفي الهواء الطلق حيث ستقام هذه العروض في العديد من المواقع منها "لا مير" و"سيتي ووك 2 "و"السيف" و"دبي فستيفال سيتي مول" و"ابن بطوطة مول" و"ذي بوينت" و"نخيل مول" و"جيت أفينيو" و"مركز دبي المالي العالمي" و"سيتي سنتر مردف" و"مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة" و"بلو واترز" و"الخوانيج" و"ذا ووك".

وتقام خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 29 يناير فعالية "أضواء دبي" في "سيتي ووك "2 و"حي دبي للتصميم" و"ذي بوينت" حيث سيستمتع الزوار بمشاهدة سلسلة من العروض الفنية الضوئية المبهرة التي تنبض بالألوان الزاهية أبرزها عرض بعنوان" "The Sparks Within.

كما يقدم المهرجان هذا العام مفهوم متاجر" 80’s " دبي في "لاست إكزت الخوانيج" والتي تحاكي المتاجر المؤقتة القديمة من فترة الثمانينيات وذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً .

ويوفر مهرجان دبي للتسوق فرصاً غير محدودة للحصول على العديد من الجوائز الكبرى والتي تشمل "فاتورة تسوق رابحة" حيث يحظى المتسوقون بفرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة كالسيارات وفرص الربح الأخرى.

ويمكن شراء تذكرة من أي من محطات وقود "إينوك" أو "إيبكو" مقابل 200 درهم والحصول على فرصة للفوز بسيارة "نيسان باترول" جديدة وجائزة نقدية قدرها 100,000 درهم يومياً خلال سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى.

كما ستكون هناك فرصة أمام المتسوقين لربح الجائزة الكبرى لعام 2023 وهي عبارة شقة في وسط مدينة دبي مقدمة من "اي ديلز idealz".

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