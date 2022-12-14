13 % نموا سنويا في رصيد "المركزي" من الذهب بنهاية سبتمبر الماضي

المصدر: وام

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 13% بنهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 12.749 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة تعادل 1.463 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.286 مليار درهم في سبتمبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 13.8% بزيادة تعادل 1.549 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 11.2 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.02% أو ما يعادل 836 مليون درهم مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية 2018 و 4.044 مليار درهم في نهاية 2019 .

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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