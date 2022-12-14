أبوظبي تطلق 7 "تجارب إماراتية" يقدمها مرشدون سياحيون مواطنون

المصدر: وام

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 7 "تجارب إماراتية" جديدة بالتعاون مع مرشدين مواطنين حيث تدعو التجارب، المتاحة حالياً عبر منصة بيوت العطلات "إير بي إن بي"، المجتمع المحلي والزوار للاستمتاع بها، واكتشاف معالم العاصمة وثقافتها، و"كنوز المدينة" التي شكلت على مدار عقود جزءاً من نسيجها الحضري.

واعتاد المرشد السياحي عبد الرحمن الزعابي السفر حول العالم والتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة من خلال التواصل المباشر مع السكان المحليين، وهو ما شجعه على المضي قدماً في عرض ما تزخر به العاصمة من ثقافة وفنون وتراث، وقال الزعابي: يعد تواجد المرشد السياحي المواطن الذي يعكس صورة أبوظبي وثقافتها أمراً حيوياً، إذ أنه الأكثر قدرة على توجيه الزوار في كافة أنحاء الإمارة .. وعندما أدركت الحاجة الملحة إلى المزيد من المرشدين الإماراتيين، قررت العمل في هذا المجال .. ولا شك أن كوني مرشداً سياحياً يجعلني ملماً بالكثير من المعلومات عن ثقافتي وتاريخي، وهو شيء يتوقع منا الناس أن نعرفه بشكل طبيعي، لكننا غالباً لا ندرك مقدار ما نحتاج إلى تعلمه .. فبقدر ما أساعد زوارنا على التعرف على ثقافتنا الإماراتية الأصيلة، واكتشاف الجواهر الخفية في المدينة ومجتمعها، فإنني أيضاً أتعلم الكثير.

بدوره، دخل المرشد الإماراتي ناصر سبعان مضمار العمل السياحي بعد التطوع في عدد من المبادرات في أبوظبي، إذ لمس حينها أن قطاعات كثيرة من المجتمع لا تعرف سوى القليل عن المدينة وثقافتها وتقاليدها .. وقال: فخور بتمثيل وطني من خلال عملي كمرشد سياحي، حيث أتولى مهمة التعريف بهوية الإمارات وثقافتها وتقاليدها.

ونقل المرشد إبراهيم الحربي تركيزه من الجولات الخارجية إلى السياحة الداخلية عن طريق تطوير تجارب مُصممة خصيصاً لتروي قصة أبوظبي ونشأتها .. وقال: فخور للغاية بتمثيل وطني أمام الزوار من كافة أنحاء العالم .. لقد عملت مع ما يقرب من 70 جنسية منذ عام 2018، مقدماً سرد تاريخي لماضينا يجمع بين البر والبحر .. ومن خلال تجربة استكشاف أسواق التمور والأسماك، نتعرف معاً على أهمية الخليج العربي والمحيط في رسم ملامح أبوظبي، والحكايات الممتعة للرحلات البحرية والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والدور الاستراتيجي للصيد، الأمس واليوم، كمصدر للدخل المادي والغذاء للعائلة الإماراتية .. ونستكشف أيضاً أثناء زيارة أسواق التمور أهمية النخيل وإنتاج التمور، وكيف أصبحت عنصراً أساسياً في المطبخ الإماراتي ومصدراً للطعام الصحي.

وستكون هذه التجارب متاحة للحجز اعتباراً من 4 نوفمبر 2022، وتغطي خيارات متنوعة ما بين المأكولات المحلية التقليدية، والأسواق التي تعج بالحركة والنشاط، والمعالم السياحية التي لا تُنسى.

وتحظى أبوظبي بتجارب غنية بالتراث، ومشهد فني وثقافي معاصر مفعم بالحيوية والنشاط، ومعالم ومناطق جذب استثنائية ومدن ترفيهية عالمية، ومجموعة متنوعة من المطاعم تلبي مختلف الأذواق، بما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة لا تُنسى.

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