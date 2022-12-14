دوروف المقيم في دبي بين أغنى مليارديرات العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدّر الملياردير الروسي بافيل دوروف، المقيم في دبي المركز الــ 115 على قائمة «المليارديرات في الزمن الفعلي»، التي نشرتها مجلة «فوربس» الأمريكية.

حيث تم اعتباره أغنى مقيم في دولة الإمارات.

وبافيل دوروف رائد أعمال روسي أسس موقع التواصل الاجتماعي «فكونتاكتي»، المعروف لاحقاً باسم «تيليغرام»، ويطلق على دوروف اسم «زوكربيرغ الروسي»، ويبلغ نفس عمره 38 عاماً. ولم يطرأ أي تغيير على ثروة دوروف في القائمة، التي نشرت أمس، وظلت قيمة ثروته 15.1 مليار دولار.

وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو مقيم في دبي منذ عام 2017، وقال دوروف في تصريحات سابقة: «البيئة الحاضنة للشركات الناشئة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات الملائمة للأعمال التجارية، التي تقدمها دبي، جعلت منها مركزاً للمواهب ورواد الأعمال الذين يسعون للانطلاق إلى العالمية»، وأعرب دوروف عن تقديره لرؤية المجتمع التكنولوجي الديناميكي، التي شهدتها إمارة دبي، والتي أسهمت في تطوير الابتكار وريادة الأعمال.

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