افتتاح توسعات «ويلهمسن» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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افتتحت مجموعة ويلهمسن للخدمات البحرية منشآتها التي تمت توسعتها وتطويرها أخيراً في المنطقة الحرة بالفجيرة. وقال شريف العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة إن المنشأة تشكل مركزاً رئيساً لمختلف مواقع المجموعة وتقدم ما يقرب من 900 طلب شهرياً عبر ميناء الفجيرة، وتوفر حلولاً بحرية رائدة ومن ذلك منتجات Unitor، وحبال Timm، ومبردات Unicool،.

وزيوت التشحيم البحرية والمواد الكيميائية Nalfeet. واستطاعت مجموعة ويلهمسن تحقيق المرتبة الأولى بعدد التوصيلات المنجزة، إضافة لحصولها على جائزة أفضل وأنظف منشأة مقارنة بمنشآتها حول العالم. حضر الافتتاح إلى جانب شريف العوضي فرانك فودستاد نائب رئيس العمليات للمجموعة، وريموند فيسر مدير العمليات. وتضمن الافتتاح كلمة ترحيبية من جورج زكي مدير العمليات لمنشأة الفجيرة، وجولة في المنشأة. وأكدت المجموعة أهمية الموقع الجغرافي للفجيرة والدور الذي تؤديه في تسهيل العمليات اللوجستية .

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