تطوير «جي 1 بييتش» بـ«لامير ساوث» والافتتاح نهاية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة ميريكس للاستثمار المتخصصة بإدارة الأصول عن تطوير شاطئ «لامير ساوث»، تحت مسمى «جي 1 بييتش»، التي ستضم ثلاث تجارب جديدة كلياً تقوم بتشغيلها علامات تجارية عالمية تدشن وجودها لأول مرة في دبي عبر الوجهة الجديدة، هي «جي جي ريجولاتو»، و«باولي»، و«Sirene Beach by Gaia».

وستمتاز الوجهة الجديدة بإطلالات بحرية بانورامية، إضافة إلى ضمها 10 مطاعم فاخرة. يأتي ذلك في إطار خطط مجموعة ميريكس الاستراتيجية الرامية نحو المساهمة بتعزيز أداء قطاع السياحة والضيافة في دبي. وسيتم إغلاق المنطقة خلال أعمال البناء في الوجهة، ومن المقرر افتتاحها للجمهور بنهاية 2023.

وستسهم أعمال التطوير في تسهيل التنقل للزوار من خلال خدمات اصطفاف السيارات ومواقف السيارات الواسعة وخدمات التنقل بعربات الغولف والممرات الخضراء، والتي ستكون مظللة في النهار ومضاءة في الليل لخلق أجواء مثالية لمرتادي الشاطئ.

ويمكن للزوار كذلك الوصول عن طريق البحر عبر مكتب الاستقبال المطل على البحر. وستُفتتح المطاعم الجديدة في منتجع «جي 1 بييتش» للمرة الأولى بالإمارات، وسيتم ترخيصها بالكامل لمزاولة العمل ليلاً ونهاراً.

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميريكس للاستثمار: «يشكّل «جي 1 بييتش» إضافة مميزة لقطاع الضيافة في دبي.

حيث سيكون وجهة رائدة للحياة العصرية وقطاع الأعمال، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن إضافة الوجهات البحرية الجديدة العاملة في النهار والليل ستضع تصوراً جديداً للطريقة التي يستمتع بها الزوار بتجربة تفاعلية ومتطورة».

وستدعم الإضافات الثلاث إلى «جي 1 بييتش» نمو الشركاء المحليين والعالميين من خلال توفير الأصول الشاملة والمريحة والمتنوعة لأسلوب الحياة.

ونجحت ميريكس للاستثمار باستقطاب علامة «جي جي ريجولاتو» الحائزة لقب أحد أفضل العلامات التجارية العالمية في هذا المجال، لافتتاح أولى منشآتها في المنطقة، وذلك على إثر توقيع اتفاقية مع مجموعة «باريس سوسايتي» القابضة. وستقدم المنشأة الجديدة قائمة طعام من المطبخ الإيطالي المميز في مطعم داخلي.

وقال بريان بنديكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باريس سوسايتي» القابضة: «الرؤية التي تنتهجها ميريكس للاستثمار ستسهم في جعل «جي 1 بييتش» من أبرز الوجهات الجاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم إلى دبي، إذ ستضع معياراً جديداً لعروض العيش والضيافة وأسلوب الحياة على أعلى معايير الجودة على الشواطئ.

وبعد النجاح الذي حققته العلامة التجارية في سان تروبيه وباريس وفال ديزير، أصبحت دبي بطبيعة الحال الوجهة الشاطئية التالية لاستضافة «جي جي ريجولاتو»، التي ستتميز بتقديم تجربة استثنائية للزوار».

وستقدم مجموعة «جايا» وجهة «Sirene Beach by Gaia» الشاطئية في مشروع «جي 1 بييتش»، التي ستمتاز بطابعها المستوحى من سواحل اليونان. وسيكون شاطئ «باولي» الإضافة الجديدة الثالثة لمشروع «جي 1 بييتش»، حيث ستدشن العلامة التجارية وجودها في المنطقة لأول مرة بعد تحقيق نجاحات باهرة في الولايات المتحدة وفرنسا.

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