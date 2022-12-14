2.3 مليار درهم استهلاك القهوة في الإمارات سنوياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُعزز معرض «عالم القهوة 2023» النمو المتزايد في سوق القهوة في الإمارات، حيث تشير مؤسسة (6wresearch) للأبحاث إلى أنه من المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8,3% خلال الفترة بين 2021 – 2027.

ووفقاً لتقرير أعدته مؤسسة "فاناك" للأبحاث، تبلغ قيمة استهلاك القهوة في منطقة الشرق الأوسط سنوياً 7 مليارات دولار، أي ما يزيد على 25 مليار درهم، بينما تبلغ كمية استهلاك الفرد نحو 3.5 كيلوجرامات في العام، ويعزز هذا النمو توافد المزيد من العلامات التجارية الجديدة المختصة في القهوة إلى السوق العربية، وافتتاح العديد من فروع هذه العلامات في جميع دول المنطقة.

وأشارت الأبحاث إلى أن الإمارات تشهد إنفاق 630 مليون دولار أي أكثر من 2,3 مليار درهم على استهلاك القهوة سنوياً، ويُعزى التنامي الكبير في سوق القهوة بالدولة إلى العديد من العوامل، منها تنوّع الثقافات والجنسيات التي تحتضنها الدولة والتي تصل إلى حوالي 200 جنسية، ما أدى إلى استقطاب أصناف عدة ومتنوعة من مذاقات القهوة وافتتاح الكثير من سلاسل المقاهي العالمية.

جذب المستثمرين

وفي إطار دعمه لنمو سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط، يستضيف معرض «عالم القهوة» بنسخته الثانية في دبي نخبة من خبراء ورواد القطاع لتسليط الضوء على الفرص المتعددة، وآفاق النمو الواسعة لقطاع القهوة، الذي أسهم خلال السنوات الأخيرة في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى دولة الإمارات.

وفي اجتذاب ومشاركة جهات رائدة عالمية في رعاية المعرض، وحجز مساحات واسعة لعرض منتجاتها، بما في ذلك شركة بون كافيه الشرق الأوسط، ومجموعة سيمونيللي، وإيريكا جريندر، وكوليجان، ما يعزز من مكانة المعرض كمنصة رائدة للشركات والعلامات التجارية العالمية، لعرض منتجاتها والمشاركة بخبراتها في هذا الحدث الأول من نوعه في صناعة القهوة على مستوى العالم.

وتنظّم معرض عالم القهوة دبي، «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في قاعتي زعبيل 5، 6 في الفترة من 11 – 13 يناير 2023.

نمو استثنائي

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: «يشهد سوق المقاهي في الدولة نمواً استثنائياً نظراً لتزايد طلب المستهلكين على أصناف متنوعة من مذاقات القهوة، ويعكس التنامي المتوقع في سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط اتّساع آفاق نمو هذا القطاع في المنطقة.

ويشكل معرض «عالم القهوة 2023» منصة زاخرة بالفرص لبناء العلاقات والشراكات الجديدة بين تجار القهوة واستقطاب المستثمرين إلى القطاع، ما يعزز بدوره نمو تجارة القهوة في دولة الإمارات، ويزيد مساهمتها في الاقتصاد الوطني»، وأضاف:

«نحن نتطلع إلى انطلاق الدورة الثانية من معرض «عالم القهوة 2023»، الذي يشكل ملتقى للحوار، ومداً لجسور التعاون بين رواد القطاع، بالإضافة إلى كونه منبراً للمعارف المتعلقة بالنمو المستقبلي للقطاع، ومجالات الابتكار والتطوير فيه».

نجاح

ويأتي انعقاد معرض «عالم القهوة» في دبي للمرة الثانية على التوالي إثر النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، والإقبال الواسع من رواد القطاع والخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مختلف فعالياته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز