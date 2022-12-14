«نومورا» اليابانية تفتتح مكتباً في دبي

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تعتزم مجموعة «نومورا هولدينغز» اليابانية القابضة للخدمات المالية تقديم خدمات إدارة الثروات في دبي، وذلك في سياق خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من التزايد المستمر في أعداد العملاء الأثرياء في المنطقة، وكذلك تدفق الصناديق الاستثمارية إليها.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن رافي راجو، رئيس وحدة إدارة الثروات الدولية لدى «نومورا»، والتي تدير أصولاً إجمالية تقدر قيمتها بـ 13.5 مليار دولار، فإن أديل خان، رئيس «نومورا» لمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، سينتقل من سنغافورة إلى دبي ليقود أعمال المجموعة ولينفذ الخطط الرامية إلى تعيين عدد من مديري العلاقات لمكتب دبي يتراوح عددهم من 5 إلى 10 مديرين.

وقال راجو في مقابلة مع «بلومبرغ»: «لمست الأهمية المتنامية لدبي لدى العديد من العائلات التي تزاول الأعمال التجارية في منطقة شبه القارة الهندية، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». (دبي - سيد صالح)

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