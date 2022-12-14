424.3 مليار درهم الأصول الأجنبية لـ«المركزي» نهاية سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ارتفع مجمل الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.71% إلى 424.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ417.15 مليار درهم في سبتمبر 2021، بزيادة تعادل 7.15 مليارات درهم.

وأرجع أحدث إحصاءات للمركزي الارتفاع إلى زيادة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 39.6% لتبلغ 63.4 مليار دهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ45.4 مليار درهم في سبتمبر 2021.

ووصلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 241.14 مليار درهم، فيما بلغت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 119.76 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

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