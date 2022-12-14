«المركزي» يستعرض تحوّل البنية التحتية للقطاع المالي والتأمين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، اجتماع مجلـس إدارة المصرف الذي عقد أمس في قصر الوطن في أبوظبي.

واطلع المجلس على جدول أعمال الاجتماع، وناقش المواضيع المطروحة من مختلف دوائر المصرف ومجريات تنفيذ الخطط والمشاريع للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية والمسـتقبلية للدولة واتخذ القرارات اللازمة بشـأنها.

واستعرض المجلس برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للقطاع المالي والتأمين في الدولة والمبادرات ذات الصلة. وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف وبخطة تحوّل البنية التحتية المالية للقطاع المالي والتأمين والمبادرات الهادفـة إلى ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، داعياً سموه إلى مواصلة العمل بما يحقق أهداف المصرف المركزي ورؤيته لتطوير القطاع المالي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود بنك الإمارات دبي الوطني في وصوله لنسبة 70% في توطين الوظائف القيادية بما يتماشى مع مبادرات وأهداف واستراتيجية المصرف المركزي لتوطين الوظائف الحيوية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات مبادرة المصرف المركزي فيما يخص برنامج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمين، والإحصائيات والمبادرات الرامية لاستحداث وظائف جديدة واستقطاب أفضل الكفاءات، وزيادة نسب التوطين في هذه القطاعات، ولا سيما في شركات الصرافة وشركات التمويل.

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