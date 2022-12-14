«دو» و«بيدو» تعززان تجارب «الميتافيرس 2117»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «بيدو Bedu»، الشركة الإماراتية لتقنيات الميتافيرس والـ «ويب 3»، تستهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى التجارب الرقمية من خلال مشروع 2117.

والمشروع عبارة عن بيئة ميتافيرس مصممة لمحاكاة تجربة السفر عبر الفضاء وتهدف إلى استيعاب 100 مليون مستخدم في نهاية المطاف. وقع مذكرة التفاهم كل من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وأمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيدو».

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى خلق تجارب رقمية محسنة في الإمارات حيث ستعمل دو في إطار هذه الشراكة على تسخير خبراتها الواسعة في مجال تقنيات وحلول الاتصال والتقنيات المخصصة لتمكين أنماط الحياة الرقمية لدعم مشروع عالم الميتافيرس 2117، وتشجيع عملائها على استكشاف التجارب التي يقدمها هذا المشروع عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: في ظل التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم، يتمثل أحد أهم محاور رؤيتنا للمستقبل في العمل على إثراء تجارب عملائنا والمستهلكين في دولة الإمارات ضمن المساحات الرقمية من خلال تبني وتطبيق أحدث الابتكارات المدعومة بالتقنيات المتطورة.

وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع «بيدو» في تعزيز إمكانياتنا وتوسيع نطاق وصولنا لنقدم لسكان دولة الإمارات تجارب فريدة من نوعها في عالم الميتافيرس. وسنعمل في إطار هذه الشراكة على استكشاف آفاق جديدة يمكنها إلهام سكان الإمارات وتحسين مستوى حياتهم وتسريع نمو الأعمال في جميع أنحاء الدولة.

وتهدف شركة «بيدو» من خلال مشروع الميتافيرس 2117 إلى خلق المزيد من التجارب المحسنة عبر تطبيقاتها وتحديد الوسائل الفعالة للاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة عبر القطاعات الاستراتيجية للمجتمعات والحكومات والشركات.

وقال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيدو»: «تعمل «بيدو» باستمرار على ابتكار أساليب جديدة لتقديم تجارب ميتافيرس فريدة من نوعها للمستخدمين عبر تبني وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إلى جانب إبرام شراكات مهمة مع الشركات الرائدة على مستوى القطاع مثل دو.

ونتطلع عبر هذه الشراكة إلى الاستفادة معاً من الإمكانيات التي يتمتع بها عالم الميتافيرس من خلال تسخير تقنيات المستقبل التي تتمتع بالقدرة على توفير تجارب سلسة لسكان دولة الإمارات والمنطقة». وسيستكشف كلا الجانبين عبر هذه الشراكة إمكانية إطلاق متجر ميتافيرس للبيع بالتجزئة لشركة دو، بالإضافة إلى إنشاء حي ميتافيرس لشركة دو في المستقبل.

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