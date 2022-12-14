«منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي 15-14 يناير

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، اعتزامه استضافة منتدى الطاقة العالمي لعام 2023 في أبوظبي على مدار يومي 14 و15 يناير 2023.

ويجمع المنتدى قادة قطاع الطاقة من حول العالم لبحث ومناقشة تحديات الطاقة التي يواجهها العالم حالياً.

وتنعقد النسخة السابعة من منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، و«طاقة» ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال لاندون ديرينتس، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي: في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدّد أمن قطاع الطاقة الأوروبي وتسارع الطموحات العالمية للوصول إلى الحياد المناخي، فإن عالمنا الآن بحاجة إلى رؤية واضحة وثاقبة من قادة قطاع الطاقة.

ويوفر منتدى الطاقة العالمي لعام 2023 منصة مهمة لواضعي السياسات والمسؤولين عن القطاع، لتسريع التحول الشامل للطاقة. ونتطلع إلى العودة إلى أبوظبي مطلع هذا العام المهم بالنسبة لدولة الإمارات حيث تستعد فيه للإعلان عن جدول أعمالها الطّموح لاستضافة قمّة ومؤتمر كوب 28.

متحدثون

وتضم قائمة المتحدثين الذين تم تأكيد حضورهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دان بروليت، رئيس شركة»سيمبرا إنفراستركيتشر«ووزير الطاقة السابق في الولايات المتحدة، حليمة كروفت، المدير العام ورئيسة قطاع استراتيجيات السلع لدى(آر بي سي كابيتال ماركتس)،

بولا دوبريانسكي، كبيرة زملاء في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد ومساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية سابقاً، عاموس هوكستين، المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي لدى وزارة الخارجية الأمريكية، برنارد مينساه، رئيس البنك الدولي لبنك أمريكا ورئيس مجلس إدارة ميريل لينش انترناشيونال، آنا بالاسيو، وزيرة الخارجية السابقة، إسبانيا، وعضو مجلس إدارة المجلس الأطلسي ،وبن ويلسون، مسؤول الإستراتيجية والشؤون الخارجية، ناشيونال غريد.

ويعمل مركز الطاقة العالمي على تعزيز أمن الطاقة من خلال العمل والتنسيق مع الحكومات وأعضاء القطاع والمجتمع المدني والشركاء من الجمهور، لابتكار حلول عملية تستجيب للتحدّيات الجيوسياسية وما يخص الاستدامة والاقتصاد في مشهد الطاقة العالمي دائم التغير.

أسبوع

يقام المنتدى على مدار يومين ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. ويركز هذا العام على تحديات إدارة أمن الطاقة ومضافرة الجهود لإزالة الكربون. وذلك في ظل تواصل تأثير الأزمة الأوكرانية على جهود تحوّل قطاع الطاقة. وسيتم قريباً نشر المزيد من التفاصيل حول جدول أعمال المنتدى والمتحدثين.

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