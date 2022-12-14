«الطيران المدني» تنظم اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر «COP28»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب المبعوث الدائم لتغير المناخ الاجتماع الأول بين قطاع الطيران وفريق الاستضافة لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28) وذلك بحضور سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وماجد السويدي مدير عام مكتب الـ(COP28)، وأصحاب القرار من قطاع الطيران المدني على مستوى الدولة وممثلين من مجالس الشباب في قطاع الطيران.

جاء الاجتماع التعريفي الأول الذي استضافته مطارات دبي لمناقشة رؤية القيادة الرشيدة لهذه الاستضافة التاريخية والمهمة للإمارات والمنطقة، والتي أضحت محركاً اقتصادياً مهماً في مجالي الطاقة والطيران، وما تتطلع إليه الدولة من إبراز قطاع الطيران ودوره المهم والحيوي عبر استعراض أهم الجهود البيئية للقطاع للتقليل من تأثير تبعات التغير المناخي، إضافةً إلى التخطيط المسبق لرحلة الزائر.

حيث ستكون هناك سلسلة من الاجتماعات المستقبلية بين فرق العمل، لوضع خطط استراتيجية تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لكل من سيحضر هذا الحدث العالمي الذي سيقام في نهاية نوفمبر2023. وأكد الاجتماع أهمية إبراز جهود الدولة في الاستثمار في الطاقة النظيفة والمشاريع البيئية محلياً وعالمياً في الحدث الكبير.

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