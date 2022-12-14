التحويلات عبر البنوك تتجاوز 9.2 تريليونات درهم في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – وام

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (‏UAEFTS)‏ لتتجاوز 9.2 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية على أساس سنوي بنسبة 31.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها 7.02 تريليونات درهم منفذة خلال التسعة أشهر الأولى 2021.

توزيع

وتوزعت التحويلات بواقع 5.64 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و3.57 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك. واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من الإجمالي بواقع 1.16 تريليون درهم.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في المصرف المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

شيكات

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 913.78 مليار درهم موزعة على 16.26 مليون شيك، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وحاز شهر يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 116.6 مليار درهم.

إيداعات وسحوبات

وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 148.27 مليار درهم، وتضمنت 148.26 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و14.21 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 151.55 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 151.52 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و37.26 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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