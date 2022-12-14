بحث مستجدات تعديل قانون الإفلاس مع خبراء البنك الدولي

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع أعضاء المجلس التشاوري التابع للجنة إعادة التنظيم المالي مع خبراء من مجموعة البنك الدولي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتعديل قانون الإفلاس الذي يتم تنفيذه مشروعاً مشتركاً بين وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي.

وترأس الاجتماع يونس الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي، بحضور الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزير المالية أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، وميرا الجابري، مديرة مشاريع بالوزارة، إضافة إلى عدد من الخبراء المختصين من مجموعة البنك الدولي المعنيين بشؤون القطاع الخاص في الوحدة العالمية لتنظيم أنشطة الأعمال وقطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار.

وأكد يونس الخوري أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في سبيل تقديم المشورة لتطوير السياسات المالية وتوفير المساعدة الفنية اللازمة لضمان الاستقرار المالي وتشجيع التنمية المستدامة. وقال: «تحرص وزارة المالية على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وخاصة مجموعة البنك الدولي».

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