1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 385 مبايعة بقيمة 936.65 مليون درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 244.79 مليون درهم، و358 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 691.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 133 مليون درهم والثالثة نخلة ديرة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 186.25 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 41.19 مليون درهم و88 رهن فلل وشقق بقيمة 145.06 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 38 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 16 مليون درهم. وتم تسجيل 41 هبة بقيمة 131.82 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 26 مليوناً.

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