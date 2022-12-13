«أوبك»: اقتصاد الإمارات يواصل النمو في 2023

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن اقتصاد الإمارات شهد زخماً مستداماً، خلال 2022، مدعوماً بالعديد من الأنشطة الاقتصادية واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، وتخطي تداعيات جائحة «كوفيد 19»، مؤكدة أن اقتصاد الدولة سيواصل النمو في 2023.

وقالت «أوبك» في تقرير شهر ديسمبر: إن الأنشطة الاقتصادية عززت من نمو اقتصاد الإمارات، خلال العام الحالي، حيث شهد قطاع السياحة، الذي يمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً قوياً، فيما كانت دبي أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بأعداد الركاب للمرة الأولى، بتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت إلى أن استضافة قطر مونديال كأس العالم وزيادة الأنشطة الاقتصادية يدفع نمو قطاع السياحة في الإمارات إلى زيادة أخرى، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2022، وقالت إن زخم نمو اقتصاد الإمارات الحالي سينتقل إلى العام المقبل، تماشياً مع السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال ثمانية اتفاقيات اقتصادية شاملة واتفاقيات التجارة، التي تتوقع توقيعها في المدى القريب.

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