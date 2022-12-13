شراكة بين «تيرتل فن» و«ذا كونتيننتال» لتقديم حلول تأمين مبتكرة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت تيرتل فن Turtlefin المنصة تقنيات التأمين في الهند عن شراكة مع مجموعة ذا كونتيننتال جروب، التي تعد واحدة من أبرز مزودي حلول وساطة التأمين والخدمات المالية في الإمارات، وذلك لتقديم حلول تأمين مبتكرة في الإمارات.

ومن خلال الشراكة تعمل تيرتل فن على إشراك جهات التأمين الجديدة في منصتها المتطورة، بهدف تمكين مستخدمي مجموعة ذا كونتيننتال من الوصول إلى تلك الشركات بسلاسة وسرعة، ما يعزز مشاركة شركات التأمين، ويدعمها في توفير مزيد من الخيارات لعملائها لاتخاذ القرارات المناسبة لاحتياجاتهم التأمينية، كما تحقق الحلول الكفاءة التشغيلية بشكل واضح، بفضل أتمتة إعداد وإدارة العروض وإعداد التقارير وسهولة استخدام لوحات التحكم، التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر قناة واحدة بدلاً من القنوات المتعددة.

وقال أمريش خير، مسؤول توزيع الشراكات لدى تيرتل فن: «تعد مجموعة ذا كونتيننتال واحدة من أبرز شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات، وبفضل المسار الرقمي المتميز، الذي توفره Turtlefin لشركات التأمين المتعددة سيكون بوسع مستخدمي المجموعة توفير الوقت في إعداد العروض والأسعار بشكل يعزز كفاءة المبيعات لديهم».

وقال لاكسميكانت باوار، مدير تيرتل فن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تحمل هذه الشراكة أهمية خاصة بالنسبة لنا نظراً لكونها تؤكد إيماننا التام بالإمكانات الواعدة في أسواق الشرق الأوسط، كما أنها ستحقق مزايا عديدة في شبكة التوزيع الواسعة، التي تديرها مجموعة ذا كونتيننتال.»

وقال أشوك ساردانا، مؤسس مجموعة ذا كونتيننتال ومديرها التنفيذي: سعداء بالشراكة مع تيرتل فن، ونحن واثقون بقدرة حلولها التقنية المتخصصة والفريدة على مساعدتنا، لتحسين كيفية خدمة شرائح التأمين في دولة الإمارات، وستمنحنا هذه الشراكة إمكانات تقنية متميزة، لمواصلة التقدم نحو تعزيز تجربة العملاء وتفاعلهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز