تعاون بين هانيويل وبنك رأس الخيمة لتطوير خدمات للإسهام في خفض البصمة الكربونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة هانيويل وبنك رأس الخيمة الوطني إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى الإسهام في توفير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، فضلاً عن دعم تحقيق أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وعلى نحو ينسجم مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

وتعمل هانيويل بموجب المشروع، الأول من نوعه بالنسبة لبنك رأس الخيمة، على تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإدارة المباني في المبنى الرئيسي للبنك في رأس الخيمة، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 19.900 متر مربع.

كما ستطبق هانيويل، بوصفها شركة معتمدة في مجال خدمات الطاقة، تدابير تتميز بالكفاءة من حيث استهلاك الطاقة قائمة على نهج تحقيق وفورات مضمونة فيها طوال فترة العقد الممتد لخمسة أعوام، كما تجري بشكل منتظم عمليات تقييم وتحسين لأداء الأنظمة في المبنى من حيث وفورات الطاقة لتحديد الفرص المتاحة لتعزيز مستويات توفير استهلاك الطاقة.

وقال عمر خان، المدير العام لشؤون الاستدامة والمدن الذكية والطاقة لدى شركة هانيويل لتقنيات المباني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا:

تلتزم هانيويل بتعزيز الاستدامة في المنطقة ودعم المؤسسات الرائدة فيها، بهدف تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك من خلال تحديد فرص تحقيق الوفورات في الطاقة والحد من بصمتها الكربونية. ونتطلع قدماً لدعم جهود الاستدامة المنصوص عليها في رؤية رأس الخيمة 2030، واستعراض منهجيتنا التي أصبحت جاهزة لتحسين كفاءة الطاقة وتسليط الضوء على مزايا حلول مراقبة المباني عن بعد.

وتهدف هانيويل إلى تحقيق وفورات الطاقة من خلال منهجية تعاونية لضمان الاستدامة، مع خطط لتعزيز مستويات توفير الطاقة في مكتب البنك في دبي بالتوازي مع المضي في تطوير هذا المشروع. وتتماشى جهود توفير استهلاك الطاقة المرتقبة مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق وفورات بنسبة 10 % في الكهرباء بحلول 2030.

وقال ديباك ماجيثيا، الرئيس المالي في بنك رأس الخيمة: فخورون بتنفيذ هذا المشروع في رأس الخيمة.

حيث يشكل إضافة قيمة إلى سجل الإنجازات التي حققها البنك، وعلى نحو يعزز من نموذج أعمالنا مع التركيز بشكل أكبر على مفهوم الاستدامة. وينسجم توجهنا الاستراتيجي مع المصالح الاقتصادية طويلة الأمد لأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل فيها. ونركز من خلال هذا المشروع على تحسين كفاءة الطاقة باعتبارها المحرك الرئيس لتحقيق الاستدامة.

ويهدف التعاون إلى تعزيز سبل تنفيذ استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 وإعداد التقارير المتعلقة بها. وينطلق مشروع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الرائد بدعم إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وينسجم بالكامل مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة، ويدعم أهداف بنك رأس الخيمة في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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