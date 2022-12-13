"ميريكس للاستثمار" تدشن أعمال تطوير "لامير ساوث" بدبي

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة "ميريكس" للإستثمار - المشروع المشترك بين "دبي القابصة" و" بروكفيلد" لإدارة الأصول- عن تطوير شاطئ "لا مير ساوث" تحت مسمى "جي 1 بييتش" والذي سيضم ثلاث تجارب جديدة كلياً ستقوم بتشغيلها علامات تجارية عالمية تدشن تواجدها لأول مرة في دبي عبرالوجهة الجديدة التي ستضم "جي جي ريجولاتو" و"باولي" و"Sirene Beach by Gaia".

يأتي ذلك في إطارخطط "ميريكس" الإستراتيجية الرامية إلى المساهمة في تعزيز أداء قطاع السياحة والضيافة في إمارة دبي.

وستمتاز الوجهة الجديدة بإطلالات بحرية بانورامية فريدة بالإضافة إلى ضمها 10 مطاعم فاخرة يمكن للزوار الاستمتاع بها من شروق الشمس إلى غروبها.

وستساهم أعمال التطوير في تسهيل التنقل للزوار من خلال خدمات اصطفاف السيارات ومواقف السيارات الواسعة وخدمات التنقل بعربات الغولف والممرات الخضراء والتي ستكون مظللة في النهار ومضاءة في الليل لخلق أجواء مثالية لمرتادي الشاطئ.

وقال شهرام شمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة" ميريكس" للإستثمار: "يشكّل ’جي 1 بييتش‘ إضافة مميزة لقطاع الضيافة في دبي، حيث سيكون وجهة رائدة للحياة العصرية وقطاع الأعمال اذ أن إضافة الوجهات البحرية الجديدة العاملة في النهار والليل سيضع تصوراً جديداً للطريقة التي يستمتع بها الزوار بتجربة تفاعلية ومتطورة".

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