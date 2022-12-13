387.4 مليون درهم صادرات الجلود الهندية إلى الإمارات بنمو 31.72 % في النصف الأول

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نمت صادرات الأحذية والجلود الهندية إلى دولة الإمارات بنسبة 31.72% خلال النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 387.4 مليون درهم (105.48 ملايين دولار) مقارنة بـ 80.05 مليون دولار أمريكي في الفترة من 2021.

كما نمت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية إلى 28.56 مليون دولار هذا العام من 23.23 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة 22.94 %، وسجلت صادرات الأحذية والجلود الهندية إلى منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) نمواً هائلاً بنسبة 20% في النصف الأول من السنة المالية 2022، من أبريل إلى سبتمبر، وفقاً للكيان الحكومي الهندي الدستوري، مجلس صادرات الجلود CLE.

قال سانجاي ليخا، رئيس CLE، في افتتاحه معرض الأحذية والمنتجات الجلدية الهندية 2022 في دبي كجزء من حملة ترويج الصادرات لحكومة الهند عبر الأسواق العالمية: «نعتقد أن نشاط نمو الصادرات الهندية إلى المنطقة تم إعداده بالكامل لتوسيع نطاق العمل بشكل ملحوظ، خاصة في الإمارات العربية المتحدة.

حيث لدينا بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) سارية، بينما توجد تحالفات تجارية مماثلة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية الأخرى في المستقبل القريب. أما بالنسبة لصادرات الأحذية والجلود، فنحن بالفعل في طريقنا لتحقيق حصة سوقية أعلى في منطقة WANA من 3.78 % الحالية هذا العام».

ووفقاً لبيانات CLE، بلغت صادرات الأحذية والجلود الهندية إلى WANA في العام المالي 2021-22 677.30 مليون درهم (180.40 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي الصادرات العالمية البالغة 4872.70 مليون دولار أمريكي.

في منطقة WANA، تعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأسواق الرئيسية. في ظل اتفاقية CEPA بين الهند والإمارات العربية المتحدة، فإن المنتجات الجلدية والأحذية لها رسوم بنسبة صفر %، وسيكون هذا بمثابة تغيير كبير في قواعد اللعبة بالنسبة للصادرات الهندية مع نمو كبير كما قال ليخا، مضيفاً أن حدثاً مثل معرض الهند للأحذية والمنتجات الجلدية لعام 2022، الذي تنظمه شركة Verifair ومقرها دبي، سيمهد الطريق لمزيد من الصادرات الهندية إلى المنطقة.

وسيقام معرض الهند للأحذية والمنتجات الجلدية 2022 في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2022.

«يأتي المعرض في وقت مناسب للصادرات الهندية مع استعداد الأسواق الإقليمية والعالمية للنمو في انتعاش اقتصادي بعد الوباء. في الواقع، سيكون معرض دبي ناجحاً للغاية نظراً لوجود استجابة ساحقة من المصدرين الهنود ليكونوا جزءاً من المعرض. نتوقع زواراً تجاريين من جميع أنحاء منطقة WANA .

وكذلك من أوروبا والدول الآسيوية الذين يتطلعون إلى الشراكة مع المصدرين الهنود، بالنسبة للعديد من المشاركين، سيكون العرض نقطة مميزة للتوغل والتوسع في الشرق الأوسط»، قال جين جوشوا، المدير العام لشركة Verifair.

إلى جانب الاتفاقيات التجارية، تقدم حكومة الهند أيضاً مساعدة مالية لأنشطة ترويج السوق في الشرق الأوسط، كما قال رئيس CLE. وقال إنه في سياق زيادة الوعي بالبيئة وممارسات التجارة العادلة، تبنت صناعة الدباغة الهندية ممارسات مستدامة. ترتبط معظم هذه المدابغ بمحطات معالجة النفايات السائلة المشتركة (CETPs)، والتي يتم تطويرها الآن للحفاظ على أعلى المعايير البيئية.

«لقد خرجنا من تباطؤ الجائحة عندما انخفضت الصادرات بنسبة 28% في 2020-2021. ومع ذلك، فقد تعافينا بشكل كبير في السنة المالية الماضية حيث سجلت الصادرات نمواً بنسبة 32% بشكل عام، واستمر هذا النمو هذا العام أيضاً».

كما قال ليخا، مضيفاً أنه حتى في أسواق مثل أوروبا، حيث أثر التباطؤ على التجارة، تستمر الأنشطة التسويقية مع الثقة في أن هذه الانكماشات مؤقتة وعرضية مع إمكانية النمو في المستقبل القريب بشكل سليم.

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