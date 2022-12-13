جزيرة ياس تستقبل 2023 بعروض مبهرة للألعاب النارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ستضيء الألعاب النارية والأضواء الملونة سماء جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، وإحدى أبرز الوجهات الترفيهية الرائدة حول العالم، للاحتفال بقدوم العام الجديد.

وينطلق عرضان خاصان في جزيرة ياس باستخدام الأضواء الملونة والألعاب النارية احتفالاً بليلة رأس السنة، أولهما يبدأ في الساعة 9 مساءً قبل عرض الألعاب النارية التقليدي، حيث يمكن للعائلات التجمع مع أطفالهم للاستمتاع بعرض الألعاب النارية كجزء من العروض المناسبة للعائلة، بينما ينطلق العرض الثاني عند منتصف الليل احتفاءً ببداية عام 2023.

وكما في كل عام ستغمر الألوان سماء جزيرة ياس احتفالاً بالعام الجديد، وسيتم تنظيم احتفالات العام الجديد هذا العام بحيث يستطيع الضيوف الجلوس والاستمتاع بالألعاب النارية مع خيارات واسعة من المأكولات في مطاعم مرسى ياس.

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